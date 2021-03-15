«Севилья» — «Бетис»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Автором единственного мяча стал на 27-й минуте марокканский нападающий хозяев Юссеф Эн-Несири, которому ассистировал защитник Хесус Навас.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Бетис 1:0
Гол: 1:0 Юссеф Эн-Несири (27') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Лукас Окампос (Карим Рекик, 86'), Сусо (Оливер Торрес, 67'), Жоан Жордан, Алехандро Гомес (Иван Ракитич, 67'), Фернандо (Неманья Гудель, 79'), Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг, 86') Бетис: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Эмерсон, Айсса Манди, Хуан Миранда (Алекс Морено, 79'), Набиль Фекир, Серхио Каналес, Андрес Гуардадо (Хуанми, 65'), Родригес Гидо (Вилльям Карвалью, 79'), Айтор Руйбаль (Хоакин, 64'), Борха Иглесиас Предупреждения: Серхио Каналес (38'), Айтор Руйбаль (47'), Лукас Окампос (70'), Диего Карлос (72'), Алекс Морено (82'), Хоакин (85'), Жоан Жордан (88'), Вилльям Карвалью (90')
«Севилья» продолжает находиться на четвертом месте в таблице Примеры. «Бетис» не смог выиграть впервые за последние пять матчей, команда занимает шестую строчку.