ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Сочи»Дубль Камано и три ассиста Жемалетдинова. Николич возвращает «Локо» в еврокубки
  • 21:27
    • «Арсенал» одолел «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона
  • 20:57
    • «Локомотив» обыграл «Сочи», Камано оформил дубль
  • 00:57
    • ПСЖ дома проиграл «Нанту»
  • 00:53
    • «Севилья» одержала победу в дерби с «Бетисом»
  • 00:44
    • Гол Политано принес «Наполи» победу над «Миланом»
    Все новости спорта

    «Севилья» одержала победу в дерби с «Бетисом»

    «Севилья» — «Бетис»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Севилья Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 27-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Бетисом» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Автором единственного мяча стал на 27-й минуте марокканский нападающий хозяев Юссеф Эн-Несири, которому ассистировал защитник Хесус Навас.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Бетис 1:0
    Гол: 1:0 Юссеф Эн-Несири (27') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Лукас Окампос (Карим Рекик, 86'), Сусо (Оливер Торрес, 67'), Жоан Жордан, Алехандро Гомес (Иван Ракитич, 67'), Фернандо (Неманья Гудель, 79'), Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг, 86') Бетис: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Эмерсон, Айсса Манди, Хуан Миранда (Алекс Морено, 79'), Набиль Фекир, Серхио Каналес, Андрес Гуардадо (Хуанми, 65'), Родригес Гидо (Вилльям Карвалью, 79'), Айтор Руйбаль (Хоакин, 64'), Борха Иглесиас Предупреждения: Серхио Каналес (38'), Айтор Руйбаль (47'), Лукас Окампос (70'), Диего Карлос (72'), Алекс Морено (82'), Хоакин (85'), Жоан Жордан (88'), Вилльям Карвалью (90')

    «Севилья» продолжает находиться на четвертом месте в таблице Примеры. «Бетис» не смог выиграть впервые за последние пять матчей, команда занимает шестую строчку.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпулю» пора набирать очки
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Барселона» отведет душу на «Уэске»?
  • «Барселона» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сколько раз «Нэшвилл» забьет «Тампе»?
  • «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Денвер — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Гент — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры