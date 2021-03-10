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    «Крылья Советов» одержали победу над «Томью»

    «Томь» — «Крылья Советов»: счет 1:3, обзор голов

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    В матче 29 тура ФНЛ «Крылья Советов» на выезде обыграли «Томь» со счетом 3:1.

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    У победителей забивали Иван Сергеев (дубль) и Егор Голенков. У хозяев голом отметился Ричлорда Эннина.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Томь — Крылья Советов 1:3
    Голы: 0:1 Иван Сергеев (пенальти) (33'), 1:1 Richie Ennin (64'), 1:2 Иван Сергеев (76'), 1:3 Егор Голенков (90') Томь: Евгений Конюхов, Павел Евсеев, Daniil Penchikov, Виталий Денисов, Илья Зуев, Richie Ennin, Денис Талалай, Nikita Krivtsov (Максим Дмитриев, 90'), Denis Faizullin, Artem Simonyan, Кирилл Косарев (Denis Davydov, 77') Крылья Советов: Иван Ломаев, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Владимир Полуяхтов, 90'), Мехди Зеффан, Денис Якуба (Максим Витюгов, 83'), Роман Ежов (Егор Голенков, 79'), Антон Зиньковский (Рикарду Алвеш, 90'), Dmitri Tsypchenko (Дмитрий Кабутов, 46'), Александр Гацкан, Иван Сергеев Предупреждения: Dmitri Tsypchenko (2'), Nikita Krivtsov (17'), Роман Ежов (26'), Виталий Денисов (43'), Никита Чернов (74')

    Набрав 64 очка, «Крылья» продолжают лидировать в турнирной таблице ФНЛ. Это их четвертая победа подряд.

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