Сульшер о дерби: Это проверка, вызов для меня

Наставник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити» в 27 туре АПЛ.

«Одни из лучших моментов для этой команды случались в матчах с "Сити" — как на выезде, так и дома. Мы уже видели, что можем с ними справиться. Надо хорошо защищаться и хорошо атаковать.

Выходя на поле против команды в такой хорошей форме, ты понимаешь, что должен показать отличную игру. В животе порхают бабочки, кровь кипит, ты готовишься с мыслью: "Это проверка, вызов для меня".

Есть определенные вызовы, на которые ты подписываешься, когда заключаешь контракт с "Манчестер Юнайтед", ведь предстоит играть в больших матчах», — цитирует Сульшера Sky Sports.

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