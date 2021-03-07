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    Сульшер о дерби: Это проверка, вызов для меня

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити» в 27 туре АПЛ.

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Одни из лучших моментов для этой команды случались в матчах с "Сити" — как на выезде, так и дома. Мы уже видели, что можем с ними справиться. Надо хорошо защищаться и хорошо атаковать.

    Выходя на поле против команды в такой хорошей форме, ты понимаешь, что должен показать отличную игру. В животе порхают бабочки, кровь кипит, ты готовишься с мыслью: "Это проверка, вызов для меня".

    Есть определенные вызовы, на которые ты подписываешься, когда заключаешь контракт с "Манчестер Юнайтед", ведь предстоит играть в больших матчах», — цитирует Сульшера Sky Sports.

    На нашем сайте вы найдете прогноз к матчу «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 7 марта в 19:30 мск.

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