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    Кроос: Я намерен завершить карьеру в «Реале»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мыслями насчет будущего своей карьеры.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Стараюсь полностью выкладываться в каждой игре, и каждый пас, который не доходит до партнеров, меня раздражает.

    Стремлюсь к совершенству, хотя идеал и недостижим. Я много лет работал над этим аспектом и продолжаю это делать.

    Как я всегда и говорил, я намерен завершить карьеру здесь», — сказал Кроос клубному ТВ.

    Кроос перешел в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За это время немец сыграл за испанский клуб 309 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 75 голевых передач.

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