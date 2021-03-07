Кроос: Я намерен завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник мадридскогоподелился мыслями насчет будущего своей карьеры.

«Стараюсь полностью выкладываться в каждой игре, и каждый пас, который не доходит до партнеров, меня раздражает.

Стремлюсь к совершенству, хотя идеал и недостижим. Я много лет работал над этим аспектом и продолжаю это делать.

Как я всегда и говорил, я намерен завершить карьеру здесь», — сказал Кроос клубному ТВ.

Кроос перешел в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За это время немец сыграл за испанский клуб 309 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 75 голевых передач.