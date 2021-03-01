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    Николич: Баринов пока не готов играть 90 минут

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил функциональное состояние полузащитника Дмитрия Баринова.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Баринов пока не готов играть 90 минут. Перед игрой у нас была договоренность, что, если будет возможность или если будет нужно, то он выйдет на поле.

    Но пока ему еще нужно набирать форму. Он пропустил много времени», — заявил Николич в эфире «Матч Премьер».

    27 февраля 24-летний россиянин вышел на замену в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0). Он не играл с 23 августа 2020 года — с момента, как получил травму колена в игре 4-го тура чемпионата против «Спартака» (1:2).

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