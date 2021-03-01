Николич: Баринов пока не готов играть 90 минут

Дмитрий Баринов Фото: globallookpress.com
«Баринов пока не готов играть 90 минут. Перед игрой у нас была договоренность, что, если будет возможность или если будет нужно, то он выйдет на поле.
Но пока ему еще нужно набирать форму. Он пропустил много времени», — заявил Николич в эфире «Матч Премьер».
27 февраля 24-летний россиянин вышел на замену в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0). Он не играл с 23 августа 2020 года — с момента, как получил травму колена в игре 4-го тура чемпионата против «Спартака» (1:2).
Долгожданное возвращение Димы Баринова на поле спустя 6 месяцев и 4 дня! 🤩— «Локомотив» (@fclokomotiv) February 27, 2021
Соскучились по Баре? 💪🏻#ЛокоЦСКА pic.twitter.com/Iq8xBWtOs9