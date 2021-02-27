Фонсека о жребии ЛЕ: Это судьба. Очевидно, будет трудное противостояние

Главный тренер «Ромы»оценил результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы. Его нынешняя команда сыграет с «Шахтером», в котором он работал до этого.

«Это судьба. Очевидно, будет трудное противостояние. Хорошо знаю "Шахтёр", знаю футболистов. Отличная команда. В нынешнем сезоне "Шахтёр" дважды обыграл "Реал" в Лиге чемпионов, а также сыграл вничью с "Интером", который лидирует в Серии А. Это серьёзный соперник. Приятно будет вернуться туда, где я когда-то был очень счастлив. Провёл три незабываемых года в "Шахтёре", но теперь мы соперники», — приводит слова Фонсеки пресс-служба «Ромы».

Первый поединок между собой команды проведут 11 марта. Ответная встреча состоится 18 марта.