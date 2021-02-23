«Осасуна» — «Севилья»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей голами отметились Диего Карлос (19-я минута) и Люк де Йонг (49).
Футбол. Испания. Примера
Осасуна — Севилья 0:2
Голы: 0:1 Диего Карлос (19'), 0:2 Люк де Йонг (49') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль (Иньиго Перес, 80'), Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Мануэль Санчес, Ойер Оласабаль (Дарко Брашанац, 65'), Лукас Торро, Хон Монкайола, Энрике Барха (Роберто Торрес, 64'), Рубен Гарсия (Хонатан Кальери, 64'), Анте Будимир (Адриан Лопес, 84') Севилья: Яссин Буну, Карим Рекик, Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 87'), Оливер Торрес (Иван Ракитич, 66'), Фернандо, Сусо (Алейш Видаль, 66'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 80'), Мунир Эль-Хаддади (Алехандро Гомес, 80') Предупреждения: Мунир Эль-Хаддади (67'), Начо Видаль (76'), Жоан Жордан (83'), Лукас Торро (88')
«Севилья» набрала 48 очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице испанской примеры. «Осасуна» с 25 очками занимает 13-е место.