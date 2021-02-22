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    «Краснодар» подписал защитника «Монпелье»

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    ФК «Краснодар» усилил свой состав защитником «Монпелье» Амброизом Ойонго.

    Амброиз Ойонго
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    Амброиз Ойонго

    Камерунец будет выступать за «быков» на правах аренды до конца сезона-2020/21, сообщает клубная пресс-служба.

    В начале 2018 года Ойонго перешел в «Монпелье» из канадского «Монреаль Импакт». 6 мая дебютировал в Лиге 1 в матче против «Нанта» и с тех пор провел за «паладинов» более 60 официальных игр.

    С 2013 года призывается в сборную Камеруна. В ее составе отыграл 36 матчей, забил 2 гола, а в 2017 году стал обладателем Кубка африканских наций.

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