«Краснодар» подписал защитника «Монпелье»

усилил свой состав защитником «Монпелье»

Камерунец будет выступать за «быков» на правах аренды до конца сезона-2020/21, сообщает клубная пресс-служба.

В начале 2018 года Ойонго перешел в «Монпелье» из канадского «Монреаль Импакт». 6 мая дебютировал в Лиге 1 в матче против «Нанта» и с тех пор провел за «паладинов» более 60 официальных игр.

С 2013 года призывается в сборную Камеруна. В ее составе отыграл 36 матчей, забил 2 гола, а в 2017 году стал обладателем Кубка африканских наций.