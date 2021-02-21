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    СМИ: Великобритания предложит провести у себя все матчи Евро-2020

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    Великобритания намерена предложить УЕФА провести все матчи чемпионата Европы-2020 на своей территории, сообщает Sunday Times.

    Логотип Евро-2020
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    Логотип Евро-2020

    По информации источника, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен объявить, что сроки вакцинации взрослого населения будут сдвинут на месяц раньше — прививки должны сделать до 31 июля, что позволит болельщикам вернуться на стадионы.

    Примет ли УЕФА предложение Великобритании, пока неизвестно.

    Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. Планировалось, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

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