СМИ: Великобритания предложит провести у себя все матчи Евро-2020

Великобритания намерена предложить УЕФА провести все матчи чемпионата Европы-2020 на своей территории, сообщает Sunday Times.

По информации источника, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен объявить, что сроки вакцинации взрослого населения будут сдвинут на месяц раньше — прививки должны сделать до 31 июля, что позволит болельщикам вернуться на стадионы.

Примет ли УЕФА предложение Великобритании, пока неизвестно.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. Планировалось, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.