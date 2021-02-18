ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеИсторическое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
  • 00:54
    • Дубль Холанда помог «Боруссии» обыграть «Севилью» в ЛЧ
  • 00:53
    • «Ювентус» на выезде уступил «Порту» в Лиге чемпионов
  • 22:55
    • «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте»
  • 21:11
    • «Лацио» могут присудить поражения в играх с «Ювентусом» и «Торино»
  • 19:24
    • Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса
    Все новости спорта

    Мусаев: Мы постараемся пройти в Лиге Европы подальше, здесь сложные соперники

    Футбол Краснодар Футбол России Лига Европы Динамо Загреб Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Эксперты, высказывающиеся о команде, не видели ни одной игры "Динамо".

    С такими командами очень сложно, нельзя сравнивать, что было два года назад. Ни у нас, ни у соперников. Сейчас уже все совсем по-другому.

    Фергюсон говорил, что за тысячу игр у него был 10 раз оптимальный состав. Тренеру всегда хочется, чтобы все игроки были в его распоряжении, но так не бывает.

    Самое главное, я доволен, как работает команда. Я надеюсь, каждый футболист, который выйдет, сделает разницу.

    Интересно, откуда вы знаете, что вообще с Рамиресом? Серьезные издания говорят, что у него порваны "кресты"? У него не порваны кресты.

    Да, он получил травму, его не будет несколько месяцев, но это не "кресты". Просим СМИ давать проверенную информацию, не слухи.

    Какие амбиции у "Краснодара" в Лиге Европы? Я не люблю эти истории о задачах. Когда нужно много говорить, что мы хотим сделать. Предпочитаю, чтобы все увидели на деле.

    Это сложный турнир с сильными командами. Мы постараемся пройти дальше, здесь сложные соперники. Мы все мотивированы», — заявил Мусаев «Спорт-Экспрессу».

    Матч «Краснодар» — «Динамо» З состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 20.55 (мск).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Краснодар» против гостей из Загреба?
  • «Краснодар» — «Динамо» З. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сумеет ли «Милан» выиграть в Белграде?
  • «Црвена Звезда» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Чехи с «лисами» устроят голевой обмен?
  • «Славия» П — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.68
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 20:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо З
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.83
  • Прогноз на матч Славия П — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.57
  • Прогноз на матч Динамо К — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лилль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сакраменто — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры