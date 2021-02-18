Мусаев: Мы постараемся пройти в Лиге Европы подальше, здесь сложные соперники

Главный тренер «Краснодара»поделился ожиданиями перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против загребского

«Эксперты, высказывающиеся о команде, не видели ни одной игры "Динамо".

С такими командами очень сложно, нельзя сравнивать, что было два года назад. Ни у нас, ни у соперников. Сейчас уже все совсем по-другому.

Фергюсон говорил, что за тысячу игр у него был 10 раз оптимальный состав. Тренеру всегда хочется, чтобы все игроки были в его распоряжении, но так не бывает.

Самое главное, я доволен, как работает команда. Я надеюсь, каждый футболист, который выйдет, сделает разницу.

Интересно, откуда вы знаете, что вообще с Рамиресом? Серьезные издания говорят, что у него порваны "кресты"? У него не порваны кресты.

Да, он получил травму, его не будет несколько месяцев, но это не "кресты". Просим СМИ давать проверенную информацию, не слухи.

Какие амбиции у "Краснодара" в Лиге Европы? Я не люблю эти истории о задачах. Когда нужно много говорить, что мы хотим сделать. Предпочитаю, чтобы все увидели на деле.

Это сложный турнир с сильными командами. Мы постараемся пройти дальше, здесь сложные соперники. Мы все мотивированы», — заявил Мусаев «Спорт-Экспрессу».

Матч «Краснодар» — «Динамо» З состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 20.55 (мск).