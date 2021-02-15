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    Тен Хаг или Ван Боммел могут возглавить менхенгладбахскую «Боруссию»

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    Руководство менхенгладбахской «Боруссии» начало поиски нового главного тренера, сообщает Kicker.

    Эрик Тен Хаг
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    Эрик Тен Хаг

    Напомним, что нынешний главный тренер команды Марко Розе покинет ее по окончании сезона, чтобы возглавить дортмундскую «Боруссию».

    По информации источника, основными кандидатами на пост нового наставника гладбахцев являются Марк Ван Боммел (ПСВ) и Эрик Тен Хаг («Аякс»).

    В настоящий момент менхенгладбахская «Боруссия» занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 33 очка.

    «Аякс» и ПСВ находятся на 1-й и 2-й строчках в чемпионате Нидерландов, имея в активе 53 и 47 очков соответственно.

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