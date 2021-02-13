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    «Торино» и «Дженоа» голов не забили

    «Торино» — «Дженоа»: счет матча 0:0

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    «Торино» сыграл вничью с «Дженоа» в домашнем матче 22-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на Олимпийском стадионе Турина, завершилась со счетом 0:0.

    Для «быков» это уже пятая подряд ничья в национальном первенстве. Всего у них десять ничьих в сезоне — наибольшее количество в лиге.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Дженоа 0:0
    Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Nicolas N'Koulou, Саша Лукич (Даньеле Базелли, 71'), Кристиан Даниэль Ансальди (Никола Мурру, 79'), Уилфрид Синго, Роландо Мандрагора, Томас Ринкон (Кароль Линетти, 79'), Андреа Белотти, Симоне Дзадза (Симоне Верди, 71') Дженоа: Маттиа Перин, Доменико Кришито (Эдоардо Гольданига, 18'), Иван Радованович, Андреа Мазиелло, Миха Зайц, Кевин Стротман, Николо Ровелла, Давиде Дзаппакоста, Леннарт Циборра, Горан Пандев (Эльдор Шомуродов, 46'), Маттиа Дестро (Marko Pjaca, 77') Предупреждения: Доменико Кришито (10'), Николо Ровелла (38'), Эдоардо Гольданига (59'), Армандо Иццо (85'), Иван Радованович (90')

    В турнирной таблице Серии А «Торино» занимает 17-е место (17 очков), а «Дженоа» — 11-е (25 очков).

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