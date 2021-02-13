«Сельта» — «Эльче»: счет матча 3:1, обзор голов

в домашнем матче 23-го тура испанской Примеры обыграласо счетом 3:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Футболисты «Сельты» Фото: laliga.com

Галисийцы вышли вперед на 45-й минуте, когда точный удар с передачи Нолито нанес Санти Мина.

Еще через пару минут, в компенсированное время, Нолито вновь выступил в роли ассистента, но уже для Брайса Мендеса.

На 50-й минуте «Эльче» сократил отставание в счете благодаря голу Эмилиано Ригони.

Впрочем, последнее слово осталось за «кельтами» — на 68-й минуте Мина оформил дубль, установив окончательный результат.

Для команды из Виго это первая победа в 2021 году.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Эльче 3:1 Голы: 1:0 Сантьяго Мина (45'), 2:0 Брайс Мендес (45'), 2:1 Эмилиано Ариэль Ригони (51'), 3:1 Сантьяго Мина (69') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо, Денис Суарес (Miguel Baeza, 89'), Нолито (Augusto Solari, 63'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес (Факундо Феррейра, 76'), Яго Аспас (Джозеф Айду, 89'), Сантьяго Мина (Франсиско Пейнадо, 76') Эльче: Edgar Badia, Diego Gonzalez (Dani Calvo, 46'), Gonzalo Verdu, Cifu, Johan Mojica (Tete Morente, 31'), Ivan Marcone, Raul Guti, Josan (Josema, 27'), Эмилиано Ариэль Ригони, Lucas Boye, Гидо Каррильо (Пере Милья, 85') Предупреждения: Эмилиано Ариэль Ригони (37'), Брайс Мендес (53'), Факундо Феррейра (78'), Яго Аспас (82'), Gonzalo Verdu (82')

В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает девятое место (29 очков), а «Эльче» — 19-е (18 очков).