ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
  • 00:52
    • Дубль Мины принес «Сельте» победу над «Эльче»
  • 00:29
    • «Лейпциг» одержал победу над «Аугсбургом»
  • 22:55
    • СМИ: Упамекано определился с новым клубом
  • 22:21
    • УЕФА условно дисквалифицировал Мусаева на один матч
  • 22:07
    • Кварацхелия — в топ-50 лучших футболистов до 20 лет
    Все новости спорта

    Дубль Мины принес «Сельте» победу над «Эльче»

    «Сельта» — «Эльче»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Эльче Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Сельта» в домашнем матче 23-го тура испанской Примеры обыграла «Эльче» со счетом 3:1.

    Футболисты «Сельты»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Сельты»

    Галисийцы вышли вперед на 45-й минуте, когда точный удар с передачи Нолито нанес Санти Мина.

    Еще через пару минут, в компенсированное время, Нолито вновь выступил в роли ассистента, но уже для Брайса Мендеса.

    На 50-й минуте «Эльче» сократил отставание в счете благодаря голу Эмилиано Ригони.

    Впрочем, последнее слово осталось за «кельтами» — на 68-й минуте Мина оформил дубль, установив окончательный результат.

    Для команды из Виго это первая победа в 2021 году.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Эльче 3:1
    Голы: 1:0 Сантьяго Мина (45'), 2:0 Брайс Мендес (45'), 2:1 Эмилиано Ариэль Ригони (51'), 3:1 Сантьяго Мина (69') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо, Денис Суарес (Miguel Baeza, 89'), Нолито (Augusto Solari, 63'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес (Факундо Феррейра, 76'), Яго Аспас (Джозеф Айду, 89'), Сантьяго Мина (Франсиско Пейнадо, 76') Эльче: Edgar Badia, Diego Gonzalez (Dani Calvo, 46'), Gonzalo Verdu, Cifu, Johan Mojica (Tete Morente, 31'), Ivan Marcone, Raul Guti, Josan (Josema, 27'), Эмилиано Ариэль Ригони, Lucas Boye, Гидо Каррильо (Пере Милья, 85') Предупреждения: Эмилиано Ариэль Ригони (37'), Брайс Мендес (53'), Факундо Феррейра (78'), Яго Аспас (82'), Gonzalo Verdu (82')

    В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает девятое место (29 очков), а «Эльче» — 19-е (18 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Лестер» проблемами «Ливерпуля» в обороне?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Как «Атлетико» отреагирует на осечку?
  • «Гранада» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Прервет ли ПСЖ свою беспроигрышную серию в матчах с «Ниццей»?
  • ПСЖ — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Специя — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры