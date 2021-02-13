Примера. Первая победа «Сельты» в 2021 году, «Атлетико» в гостях у «Гранады»

С 12 по 15 февраля в испанской Примере пройдут матчи 23-го тура

«Сельта» — «Эльче» 3:1

«Сельта» в домашнем матче 23-го тура испанской Примеры обыграла «Эльче» со счетом 3:1.

Галисийцы вышли вперед на 45-й минуте, когда точный удар с передачи Нолито нанес Санти Мина.

Еще через пару минут, в компенсированное время, Нолито вновь выступил в роли ассистента, но уже для Брайса Мендеса.

На 50-й минуте «Эльче» сократил отставание в счете благодаря голу Эмилиано Ригони.

Впрочем, последнее слово осталось за «кельтами» — на 68-й минуте Мина оформил дубль, установив окончательный результат.

Для команды из Виго это первая победа в 2021 году.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Эльче 3:1 Голы: 1:0 Сантьяго Мина (45'), 2:0 Брайс Мендес (45'), 2:1 Эмилиано Ариэль Ригони (51'), 3:1 Сантьяго Мина (69') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Нестор Араухо, Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо, Денис Суарес (Miguel Baeza, 89'), Нолито (Augusto Solari, 63'), Ренато Тапиа, Брайс Мендес (Факундо Феррейра, 76'), Яго Аспас (Джозеф Айду, 89'), Сантьяго Мина (Франсиско Пейнадо, 76') Эльче: Edgar Badia, Diego Gonzalez (Dani Calvo, 46'), Gonzalo Verdu, Cifu, Johan Mojica (Tete Morente, 31'), Ivan Marcone, Raul Guti, Josan (Josema, 27'), Эмилиано Ариэль Ригони, Lucas Boye, Гидо Каррильо (Пере Милья, 85') Предупреждения: Эмилиано Ариэль Ригони (36'), Брайс Мендес (53'), Факундо Феррейра (78'), Яго Аспас (82'), Gonzalo Verdu (82')

В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает девятое место (29 очков), а «Эльче» — 19-е (18 очков).

«Гранада» — «Атлетико»

13 февраля, 16:00 мск

«Севилья» — «Уэска»

13 февраля, 18:15 мск

«Эйбар» — «Вальядолид»

13 фервлая, 20:30 мск

«Барселона» — «Алавес»

13 февраля, 23:00 мск

«Хетафе» — «Реал Сосьедад»

14 февраля, 16:00 мск

«Реал» — «Валенсия»

14 февраля, 18:15 мск

«Леванте» — «Осасуна»

14 февраля, 20:30 мск

«Вильярреал» — «Бетис»

14 февраля, 23:00 мск

«Кадис» — «Атлетик»

15 февраля, 23:00 мск