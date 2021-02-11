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    Гендиректор «Рубина»: Думаю, решим проблему «Тамбова» всем миром

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    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию в «Тамбове».

    Рустем Сайманов
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    Рустем Сайманов

    «Тамбов» может сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем.

    «Во-первых, нужно сохранить целостность соревнований. Если мы хотим создать какой-то продукт и продавать его, мы не можем допускать такие имиджевые риски.

    Если "Тамбов" сейчас закроется, мы еще лет пять будем вспоминать эту историю; будут ребята ходить, требовать свои деньги. Ведь приходил в команду губернатор Никитин и что-то обещал: "Ребята, все будет хорошо". И не дал денег. А о власти-то судят по ее представителям. Если дал какие-то обещания, то будь любезен их сдержать. Футболисты — это те же самые граждане. РФС, РПЛ не могут их просто бросить. Кто их еще защитит? Конечно мы.

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    • А во-вторых, спортивный принцип достижения результата тоже необходимо соблюсти. Мы, например, потеряли два очка с "Тамбовом", а Иванов с "Уралом" — четыре, две ничьи сыграли. Если команды, которым автоматом дадут по три очка, достигнут каких-то мест, это неминуемо вызовет вопросы. Мы сейчас этой проблемой активно занимаемся. Думаю, всем миром ее решим», — приводит слова Сайманова «Чемпионат».

    В среду, 10 февраля, «Тамбов» возобновил подготовку ко второй части сезона, в расположении команды находится 12 футболистов.

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