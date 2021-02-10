Худяков: В течение 2-3 дней станет ясно, сумеет ли «Тамбов» открыть заявку

Спортивный директор «Тамбова»рассказал о ситуации в клубе, выразив надежду, что «волки» сыграют в рамках 1/8 финала Кубка России с

«Все должно решиться в течение 2-3 дней. В Тамбов приезжала комиссия РФС, изучившая все детали ситуации.

Все зависит оттого, сможет ли клуб открыть заявку. Ситуация очень сложная. Если получится снять запрет на регистрацию новичков, клуб продолжит существование.

Команда на сборах в Крымске, 12 февраля запланирован контрольный матч. Потенциальные новички? Они подъезжают каждый день. Килин, Карасев, Чичерин — те, кто на контрактах — тоже с командой.

Чтобы открыть окно, "Тамбову" надо договориться с теми, кто подал на Палату по разрешениям споров. Но чтобы футболисты согласились пойти нам навстречу, нужно им предоставить им план действий, что-то заплатить.

Надеюсь, что матч Кубка России с "Локомотивом" 21 февраля состоится. Что ситуация разрешится в положительную сторону», — приводит слова Худякова «Матч ТВ».

В среду, 10 февраля, «Тамбов» возобновил подготовку ко второй части сезона, в расположении команды находится 12 футболистов.