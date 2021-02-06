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    «Ювентус» взял верх над «Ромой»

    «Ювентус» — «Рома»: счет матча 2:0, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Ромой» (2:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

    «Ювентус»
    «Ювентус»

    Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Мората отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной, а Криштиану Роналду ударом в касание низом отправил мяч в угол ворот.

    На 70-й минуте Куадрадо исполнил классную передачу низом на правый край чужой штрафной, где Кулушевски остался без присмотра и прострелил низом во вратарскую, откуда срезал мяч в свои ворота Ибаньес.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Рома 2:0
    Голы: 1:0 Криштиану Роналду (13'), 2:0 Рожер Ибаньес (автогол) (70') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро (Маттейс де Лигт, 84'), Данило, Леонардо Бонуччи (Мерих Демирал, 86'), Артур, Уэстон Маккенни (Хуан Куадрадо, 65'), Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 82'), Адриен Рабьо, Криштиану Роналду, Альваро Мората (Деян Кулушевски, 65') Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Мараш Кумбула, Рик Карсдорп (Бруно Перес, 76'), Бриан Кристанте (Карлес Перес, 63'), Гонсало Вильяр (Амаду Диавара, 62'), Жордан Верету, Леонардо Спинаццола, Борха Майораль (Эдин Джеко, 63'), Генрих Мхитарян Предупреждения: Джанлука Манчини (35'), Артур (37'), Мараш Кумбула (54'), Криштиану Роналду (62')

    Туринский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А и обошел «Рому», набрав 42 очка. Римляне имеют в активе 40 очков.

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