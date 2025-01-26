«ПСЖ» -«Реймс»: счет матча 1:1, обзор голов

Кейто Накамура Фото: globallookpress.com
Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, но не принес забитых мячей.
На 47-й минуте счет открыл Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии, который дебютировал в этом матче за парижан.
Гости смогли отыграться на 56-й минуте после точного удара японского хавбека Кейто Накамура.
Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ — Реймс 1:1
Голы: 1:0 Усман Дембеле (47'), 1:1 Кейто Накамура (56') Предупреждения: Серхио Акьем (4'), Лукас Эрнандес (35'), Мамаду Диахон (85'), Брэдли Баркола (90 + 2')