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    «ПСЖ» на своем поле не смог переиграть «Реймс»

    «ПСЖ» -«Реймс»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Реймс
    В 19-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле потерял очки в матче с «Реймсом» — 1:1.

    Кейто Накамура
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    Кейто Накамура

    Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, но не принес забитых мячей.

    На 47-й минуте счет открыл Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии, который дебютировал в этом матче за парижан.

    Гости смогли отыграться на 56-й минуте после точного удара японского хавбека Кейто Накамура.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Реймс 1:1
    Голы: 1:0 Усман Дембеле (47'), 1:1 Кейто Накамура (56') Предупреждения: Серхио Акьем (4'), Лукас Эрнандес (35'), Мамаду Диахон (85'), Брэдли Баркола (90 + 2')
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