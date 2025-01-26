«ПСЖ» -«Реймс»: счет матча 1:1, обзор голов

В 19-м туре французской Лиги 1на своем поле потерял очки в матче с— 1:1.

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, но не принес забитых мячей.

На 47-й минуте счет открыл Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии, который дебютировал в этом матче за парижан.

Гости смогли отыграться на 56-й минуте после точного удара японского хавбека Кейто Накамура.

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