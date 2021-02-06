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    Тульский «Арсенал» упустил победу над «Вележем»

    «Арсенал» Т — «Вележ»: счет матча 3:3, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» сыграл вничью с боснийским «Вележем» (3:3) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

    Тульский «Арсенал»
    Тульский «Арсенал»

    В составе российского клуба отличились Кирилл Панченко (13-я минута), Эванс Кангва (41) и Тарас Бурлак (81).

    За боснийцев голы забили Брандао (9), Эдо Вехабович (61) и Харис Овчина (90+3).

    Эта встреча завершила второй сбор тульского клуба.

    В другом матче на сборе в Турции российская «Уфа» вырвала победу у латвийского «Вентспилса» (1:0) благодаря пенальти на 87-й минуте, который реализовал сербский форвард Комнен Андрич.

    Еще в одном матче екатеринбургский «Урал» ушел от поражения в матче с латвийским РФШ — 2:2.

    Забитым мячом отметился новичок клуба Рамазан Гаджимурадов (68), перешедший из «СКА-Хабаровска», также с пенальти на 82-й минуте отличился Павел Погребняк.

    Волгоградский «Ротор» одержал победу над черногорской «Будучностью» — 2:1.

    Счет на 60-й минуте открыли черногорцы — отличился Анто Бабич. Голы «Ротора» на счету Андреса Понсе (76) и Олега Алейника (86).

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