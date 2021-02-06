«Арсенал» Т — «Вележ»: счет матча 3:3, обзор голов

Тульскийсыграл вничью с боснийским(3:3) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

В составе российского клуба отличились Кирилл Панченко (13-я минута), Эванс Кангва (41) и Тарас Бурлак (81).

За боснийцев голы забили Брандао (9), Эдо Вехабович (61) и Харис Овчина (90+3).

Эта встреча завершила второй сбор тульского клуба.

В другом матче на сборе в Турции российская «Уфа» вырвала победу у латвийского «Вентспилса» (1:0) благодаря пенальти на 87-й минуте, который реализовал сербский форвард Комнен Андрич.

Еще в одном матче екатеринбургский «Урал» ушел от поражения в матче с латвийским РФШ — 2:2.

Забитым мячом отметился новичок клуба Рамазан Гаджимурадов (68), перешедший из «СКА-Хабаровска», также с пенальти на 82-й минуте отличился Павел Погребняк.

Волгоградский «Ротор» одержал победу над черногорской «Будучностью» — 2:1.

Счет на 60-й минуте открыли черногорцы — отличился Анто Бабич. Голы «Ротора» на счету Андреса Понсе (76) и Олега Алейника (86).