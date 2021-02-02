Манчини покинет сборную Италии после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италиизаявил, что после чемпионата мира 2022 года в Катаре намерен покинуть свой пост и вернуться к работе на клубном уровне.

Кроме того, 56-летний специалист назвал имена трех тренеров, которые могут прийти на его место.

«Я не знаю, есть много тренеров, которые могут это сделать. Аллегри, Анчелотти и Гасперини, например, могут тренировать национальную команду», —цитирует Манчини Sportbox.ru .

Манчини возглавил сборную Италии 14 мая 2018 года. Под его руководством команда успешно преодолела квалификацию чемпионата Европы-2020, одержав 10 побед в 10 матчах.

После этого контракт с Манчини был автоматически продлен до окончания чемпионата мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Также итальянцы вышли в полуфинал Лиги наций, где сыграют с Испанией.