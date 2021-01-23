Николич: В матче с «Велесом» было много хороших моментов, были плохие

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после товарищеской игры с испанским(4:1).

В составе победителей забивали Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и Рифат Жемалетдинов. «Локомотив» провел первый матч на сборе в Марбелье.

«Думаю, что удалось реализовать то, что отрабатываем на тренировках. Но это лишь первая товарищеская игра, чтобы ее серьезно анализировать.

Футболисты хорошо поработали на поле в плане физики. Было много хороших моментов, были плохие. Мы работаем на сборах всего десять дней.

Отошли от схемы 4-4-2?. Это одна из схем, которую мы будем использовать.

На 60-й минуте на поле вышло много молодых игроков. Они уже долго тренируются с нами. У них хорошее будущее», — цитирует специалиста официальный сайт «Локо».