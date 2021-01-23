«Локомотив» разгромил «Велес» из Малаги

Московскийв первом контрольном матче на зимних сборах разгромил клуб из Малаги(4:1), выступающий в четвертом испанском дивизионе.

В составе победителей авторами голов стали Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и Рифат Жемалетдинов (с пенальти).

Единственный гол «Велеса» забил Пабло Родригес.

Товарищеский матч «Локомотив» (Москва, Россия) — «Велес» (Малага, Испания) — 4:1 (1:0) Голы: Игнатьев, 16, Лисакович, 49, Агеев, 76, Жемалетдинов, 89 (с пенальти) — Пабло Родригес, 71«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Рыбус, Мухин, Магкеев, Крыховяк, Игнатьев, Камано, ЛисаковичСостав «Локомотива» после 60-й минуты: Савин, Сильянов, Лысцов, Черный, Петухов, Рыбчинский, Титков, Берковский, Иосифов, Агеев, Жемалетдинов

Следующий спарринг «Локомотив» проведет 27 января против шведского «Эстерсунда».

Железнодорожники ушли на зимний перерыв, занимая восьмое место с 28 очками.