Подольски: Надеюсь, у Шварца все получится в «Динамо»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски посетил тренировку московского «Динамо» на сборе в Турции и поделился своими впечатлениями.

«У меня несколько встреч в отеле, где живет "Динамо". Одной из них, причем случайной, оказалась встреча с Андреем Ворониным.

Мы играли вместе в "Кельне" и хорошо знаем друг друга. Он пригласил меня на тренировку, и вот я здесь. Интересно. Командой руководит немец Сандро Шварц — экс-тренер "Майнца".

Я не работал с Сандро, не знаком с его тренерской философией и не могу ответить однозначно. В Германии все тренеры довольно индивидуальны.

Но из того, что я увидел, тренировка довольно интенсивная, вся работа с мячом. К тому же команда молодая. Надеюсь, у Сандро все получится и он выполнит поставленные задачи.

Кого-то отметить довольно тяжело, ведь я посмотрел всего одно занятие. Знаю, что у вас есть хороший игрок из Польши — Себа (Себастьян Шиманьски — прим. ред.).

Что касается остальных, то мне сложно сориентироваться. В курсе, что есть молодые таланты, игроки национальных сборных», — рассказал Подольски пресс-службе московского клуба.