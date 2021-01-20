Где смотреть Бетис — Сельта: во сколько прямая трансляция матча в Ла Лиге 20.01.2021

Последний матч между собой: «Сельта» — «Бетис» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.22.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бетис»).
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