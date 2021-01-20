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    Выиграет ли «Бетис» у «Сельты»?

    «Бетис» — «Сельта». Прогноз и ставка (к. 2.22) на матч чемпионата Испании по футболу 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Сельта»
    Набиль Фекир
    В среду, 20 января, «Бетис» на своем поле примет «Сельту» в рамках 19-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин», начнется в 23:00 по московскому времени. «Бетис» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Января 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Бетис»

    «Бетис» занимает десятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 23 очка.

    «Зелено-белые» одержали семь побед, дважды сыграли вничью и потерпели девять поражений в 18 сыгранных турах.

    В январе команда Мануэля Пеллегрини разошлась миром с «Севильей» (1:1) и обыграла «Уэску» (2:0).

    Также «Бетис» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, нанеся поражение хихонскому «Спортингу» (2:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После травмы у андалузской команды восстанавливаются Марк Бартра, Вильям Карвалью, Виктор Камараса и Дани Мартин. Дисквалификацию отбывает Поль Акуоку.

    «Сельта»

    «Сельта» расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 23 очками.

    На счету команды из Виго шесть побед, пять ничьих и семь поражений в 18 сыгранных турах.

    Подопечные Эдуардо Коудета в январских матчах потерпели поражения от «Реала» (0:2) и «Вильярреала» (0:4).

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    • Кроме того, «Сельта» вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/32 финала «Ибице» (2:5).

    Среди травмированных у «Сельты» значатся Яго Аспас, Серхио Альварес и Давид Хунка.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бетиса» — 2.22, победа «Сельты» — 3.30, ничья — 3.50.

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    Пропустившую девять мячей в двух последних матчах команду из Виго действительно ждет непростая задача по набору очков в Севилье.

    Подопечные Мануэля Пеллегрини набрали неплохую форму, так что от них можно ожидать триумфа, чего не скажешь о гостях, которым будет трудно отличиться, учитывая факт травмы Яго Аспаса. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Сельты" меньше 1,5» за 1.90.

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