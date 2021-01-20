«Бетис» — «Сельта». Прогноз и ставка (к. 2.22) на матч чемпионата Испании по футболу 20 января 2021 года

В среду, 20 января, «Бетис» на своем поле примет «Сельту» в рамках 19-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин», начнется в 23:00 по московскому времени. «Бетис» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» занимает десятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 23 очка.

«Зелено-белые» одержали семь побед, дважды сыграли вничью и потерпели девять поражений в 18 сыгранных турах.

В январе команда Мануэля Пеллегрини разошлась миром с «Севильей» (1:1) и обыграла «Уэску» (2:0).

Также «Бетис» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, нанеся поражение хихонскому «Спортингу» (2:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

После травмы у андалузской команды восстанавливаются Марк Бартра, Вильям Карвалью, Виктор Камараса и Дани Мартин. Дисквалификацию отбывает Поль Акуоку.

«Сельта»

«Сельта» расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 23 очками.

На счету команды из Виго шесть побед, пять ничьих и семь поражений в 18 сыгранных турах.

Подопечные Эдуардо Коудета в январских матчах потерпели поражения от «Реала» (0:2) и «Вильярреала» (0:4).

Кроме того, «Сельта» вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/32 финала «Ибице» (2:5).

Среди травмированных у «Сельты» значатся Яго Аспас, Серхио Альварес и Давид Хунка.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бетиса» — 2.22, победа «Сельты» — 3.30, ничья — 3.50.

Пропустившую девять мячей в двух последних матчах команду из Виго действительно ждет непростая задача по набору очков в Севилье.

Подопечные Мануэля Пеллегрини набрали неплохую форму, так что от них можно ожидать триумфа, чего не скажешь о гостях, которым будет трудно отличиться, учитывая факт травмы Яго Аспаса. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Сельты" меньше 1,5» за 1.90.