«Бетис» — «Сельта». Прогноз и ставка (к. 2.22) на матч чемпионата Испании по футболу 20 января 2021 года

«Бетис»
«Бетис» занимает десятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 23 очка.
«Зелено-белые» одержали семь побед, дважды сыграли вничью и потерпели девять поражений в 18 сыгранных турах.
В январе команда Мануэля Пеллегрини разошлась миром с «Севильей» (1:1) и обыграла «Уэску» (2:0).
Также «Бетис» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, нанеся поражение хихонскому «Спортингу» (2:0).
Календарь и таблица испанской Примеры
После травмы у андалузской команды восстанавливаются Марк Бартра, Вильям Карвалью, Виктор Камараса и Дани Мартин. Дисквалификацию отбывает Поль Акуоку.
«Сельта»
«Сельта» расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 23 очками.
На счету команды из Виго шесть побед, пять ничьих и семь поражений в 18 сыгранных турах.
Подопечные Эдуардо Коудета в январских матчах потерпели поражения от «Реала» (0:2) и «Вильярреала» (0:4).
Кроме того, «Сельта» вылетела из Кубка Испании, проиграв в 1/32 финала «Ибице» (2:5).
Среди травмированных у «Сельты» значатся Яго Аспас, Серхио Альварес и Давид Хунка.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бетиса» — 2.22, победа «Сельты» — 3.30, ничья — 3.50.
Пропустившую девять мячей в двух последних матчах команду из Виго действительно ждет непростая задача по набору очков в Севилье.
Подопечные Мануэля Пеллегрини набрали неплохую форму, так что от них можно ожидать триумфа, чего не скажешь о гостях, которым будет трудно отличиться, учитывая факт травмы Яго Аспаса. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».
Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Сельты" меньше 1,5» за 1.90.