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    «Лион» уступил «Метцу» и не смог выйти в лидеры Лиги 1

    «Лион» — «Метц»: счет матча :1, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лион Метц Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лион» потерпел домашнее поражение от «Метца» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 90-й минуте — отличился бельгийский нападающий гостей Аарон Лейя-Исека.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Метц 0:1
    Гол: 0:1 Аарон Исека Лея (90') Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Марсело, Лео Дюбуа, Маттиа Де Шильо (Максвелл Корне, 68'), Лукас Пакета (Уссем Ауа, 67'), Тьяго Мендес, Максанс Какере (Бруно Гимарайнс, 90'), Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 76'), Мемфис Депай, Tino Kadewere (Ислам Слимани, 77') Метц: Александр Укиджа, Дилан Бронн, Джон Бойе, Бубакар Куяте, Викторьен Ангбан (Pape Sarr, 76'), Фарид Булайя, Томас Делаин (Матьё Юдоль, 55'), Фабьен Сентонс, Хабиб Майга, Lamine Gueye (Аарон Исека Лея, 61'), Вагнер да Силва (Папа Ндиага Яд, 61') Предупреждения: Лео Дюбуа (27'), Джон Бойе (27'), Бубакар Куяте (86'), Аарон Исека Лея (90')

    «Лион» остался на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1 и упустил возможность выйти на первую строчку. «Мец» идет девятым в чемпионате.

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