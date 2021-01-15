РФС продлил соглашения с тренерами сборных России

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте сообщил о продлении контрактов с несколькими тренерами национальных команд России различных возрастов.

Новые соглашения заключены с Олегом Левиным (сборная России U-20), Дмитрием Хомухой (юношеская сборная России 2002 года рождения), Станиславом Коротаевым (юношеская сборная России 2003 г.р.), Иваном Шабаровым (юношеская сборная России 2004 г.р.), Давидом Калатозишвили (женская сборная России U-21), Валентином Гаввой (женские молодежная и юниорская сборные России U-17), Еленой Медведь (женская юниорская сборная России U-16) и Евгением Кузьминым (женские сборные России по мини-футболу).

В рамках ранее подписанных контрактов продолжат работу тренеры Станислав Черчесов (национальная сборная России), Владимир Волчек (юношеская сборная России 2005 г.р.), Ролан Гусев (юношеская сборная России 2006 г.р.), Михаил Лихачев (мужская сборная России по пляжному футболу), Илья Леонов (женская сборная России по пляжному футболу) и Сергей Скорович (мужская сборная России по мини-футболу).