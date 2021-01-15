ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоПланы на зиму: ЦСКА
  • 16:02
    • Наставник «Астон Виллы» признан лучшим тренером декабря в АПЛ
  • 15:49
    • Фернандеш — лучший игрок декабря в АПЛ
  • 15:22
    • Сборная России сыграет со Словенией на стадионе «Фишт»
  • 15:09
    • YouTube заблокировал канал футбольного клуба «Ахмат»
  • 10:35
    • Дзюба не полетел на первые зимние сборы «Зенита»
    Все новости спорта

    РФС продлил соглашения с тренерами сборных России

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте сообщил о продлении контрактов с несколькими тренерами национальных команд России различных возрастов.

    Дмитрий Хомуха
    Дмитрий Хомуха

    Новые соглашения заключены с Олегом Левиным (сборная России U-20), Дмитрием Хомухой (юношеская сборная России 2002 года рождения), Станиславом Коротаевым (юношеская сборная России 2003 г.р.), Иваном Шабаровым (юношеская сборная России 2004 г.р.), Давидом Калатозишвили (женская сборная России U-21), Валентином Гаввой (женские молодежная и юниорская сборные России U-17), Еленой Медведь (женская юниорская сборная России U-16) и Евгением Кузьминым (женские сборные России по мини-футболу).

    В рамках ранее подписанных контрактов продолжат работу тренеры Станислав Черчесов (национальная сборная России), Владимир Волчек (юношеская сборная России 2005 г.р.), Ролан Гусев (юношеская сборная России 2006 г.р.), Михаил Лихачев (мужская сборная России по пляжному футболу), Илья Леонов (женская сборная России по пляжному футболу) и Сергей Скорович (мужская сборная России по мини-футболу).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В римском дерби будет быстрый гол?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Монако» сразу предложит высокий темп?
  • «Монпелье» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Битва лидеров «Востока» получится результативной?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.99
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Оттава — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Экспресс дня 16 января
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры