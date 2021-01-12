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    АПЛ. Дебютная победа «Шеффилда», «МанСити» примет «Брайтон»

    Обзор матчей 18-го тура чемпионата Англии по футболу

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    С 12 по 21 января в английской Премьер-лиге пройдут матчи 18-го тура.

    «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл» 1:0

    «Шеффилд Юнайтед» нанес поражение «Ньюкаслу» в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 1:0.

    «Сороки» остались в меньшинстве в концовке первого тайма, когда вторую желтую карточку получил Райан Фрейзер.

    «Клинки» воспользовались численным преимуществом на 73-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Билли Шарп.

    Для хозяев эта победа стала первой в сезоне.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл 1:0
    Гол: 1:0 Билли Шарп (пенальти) (73') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам (Риан Брустер, 51'), Джон Иган, Этан Ампаду, Джон Флек, Крис Башам (Риан Брустер, 51'), Оливер Норвуд, Джейден Богл, Бен Осборн, Оливер Бёрк (Билли Шарп, 59'), Дэвид Макголдрик (Фил Джагелка, 90') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Пол Дамметт (Мэтт Ритчи, 74'), Fabian Schaer, Федерико Фернандес (Энди Кэрролл, 77'), Деандре Йедлин (Jacob Murphy, 85'), Айзак Хэйден, Джеффри Хендрик, Райан Фрейзер, Шон Лонгстафф, Каллум Уилсон Предупреждения: Райан Фрейзер (42'), Райан Фрейзер (45'), Карл Дарлоу (69'), Билли Шарп (80'), Fabian Schaer (86'), Дэвид Макголдрик (90'), Айзак Хэйден (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Шеффилд Юнайтед» занимает 20-е место (5 очков), а «Ньюкасл» — 15-е (19 очков).

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»

    12 января, 23:15 мск

    «Манчестер Сити» — «Брайтон»

    13 января, 21:00 мск

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

    14 января, 23:00 мск

    «Вест Хэм» — «Вест Бромвич»

    19 января, 21:00 мск

    «Лестер» — «Челси»

    19 января, 23:15 мск

    «Лидс» — «Саутгемптон»

    20 января, 21:00 мск

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»

    20 января, 23:15 мск

    «Ливерпуль» — «Бернли»

    21 января, 23:00 мск

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

    Перенесен на неопределенный срок

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