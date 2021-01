Клуб МЛСна своем официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с главным тренером

Отмечается, что стороны расстались по взаимному согласию.

#InterMiamiCF and Manager Diego Alonso have mutually agreed to part ways.

Club Statement 👇https://t.co/TmxXJXvTyP