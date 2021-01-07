ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМРоссийский провал и североамериканский триумф
  • 07:00
    • «Бока Хуниорс» и «Сантос» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес
  • 00:55
    • «Милан» проиграл «Ювентусу», потерпев первое поражение в сезоне
  • 00:41
    • «Ман Сити» обыграл «МЮ» и сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Кубка лиги
  • 01:26
    • «Лион» обыграл «Ланс», ПСЖ не справился с «Сент-Этьеном»
  • 01:07
    • «Барселона» удержала победу над «Атлетиком», Месси оформил дубль
    Все новости спорта

    Пиоли: «Милану» полезно было пережить поражение

    Футбол Футбол Италии Серия A Милан Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался после поражения от «Ювентуса» (1:3) в 16-м туре Серии А.

    Стефано Пиоли
    Стефано Пиоли

    «Мы должны снять шляпу перед "Ювентусом" и отдать им должное за то, что они сумели вновь выйти вперёд в счёте. Мы делали то, что нам было нужно, создавали моменты, в то же время, неизбежно, позволяя находить возможности "Юве", но после второго пропущенного мяча стало гораздо труднее вернуться в игру.

    Первое поражение с марта? Ребята опустили головы в раздевалке и были разочарованы, но в каком-то смысле для нас здорово пережить поражение, потому что мы давно не ощущали этого. Я похлопал их по плечу, сказал, что они должны гордиться тем, чего они достигли в данных обстоятельствах. Сегодня вечером мы доказали, что мы сильная команда.

    Я убеждён, что мы должны быть амбициозными и обязаны сохранить уверенность, что мы сможем бороться до конца за скудетто, потому что у нас есть всё, что нужно. Постоянное поддержание такого уровня результативности в этих обстоятельствах говорит о том, насколько хорош этот "Милан", — приводит слова Пиоли Football-Italia.

    "Ювентус" после этой победы поднялся на четвертую строчку, "Милан" остался на первой позиции. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра клубов из топ-3 Запада получится результативной?
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • В Браге будет «низовой» матч?
  • «Брага» — «Маритиму». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Опозорится ли команда Черышева в Кубке Испании?
  • «Еклано» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 7 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Маритиму
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Еклано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Насьонал — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры