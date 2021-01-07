Пиоли: «Милану» полезно было пережить поражение

Главный тренервысказался после поражения от(1:3) в 16-м туре Серии А.

«Мы должны снять шляпу перед "Ювентусом" и отдать им должное за то, что они сумели вновь выйти вперёд в счёте. Мы делали то, что нам было нужно, создавали моменты, в то же время, неизбежно, позволяя находить возможности "Юве", но после второго пропущенного мяча стало гораздо труднее вернуться в игру.

Первое поражение с марта? Ребята опустили головы в раздевалке и были разочарованы, но в каком-то смысле для нас здорово пережить поражение, потому что мы давно не ощущали этого. Я похлопал их по плечу, сказал, что они должны гордиться тем, чего они достигли в данных обстоятельствах. Сегодня вечером мы доказали, что мы сильная команда.

Я убеждён, что мы должны быть амбициозными и обязаны сохранить уверенность, что мы сможем бороться до конца за скудетто, потому что у нас есть всё, что нужно. Постоянное поддержание такого уровня результативности в этих обстоятельствах говорит о том, насколько хорош этот "Милан", — приводит слова Пиоли Football-Italia.

"Ювентус" после этой победы поднялся на четвертую строчку, "Милан" остался на первой позиции. 0