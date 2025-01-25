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    «Боруссия» Д выиграет после отставки Шахина?

    «Боруссия» Д — «Вердер». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 25 января 2025 года

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    «Боруссия» Д
    Дортмундская «Боруссия» дома примет бременский «Вердер» в 19-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча пройдет 25 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Января 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 17:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
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    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Команда из Дортмунда с 25 очками находится аж на десятой позиции в таблице и на семь баллов отстает от четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов.

    «Боруссия» по семь раз в текущем чемпионате побеждала и уступала, а также четыре матча свела вничью, разница мячей составляет 32:31.

    Боруссия Д — Вердер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В середине недели «шмели» проиграли в поединке Лиги чемпионов на выезде итальянской «Болонье» со счетом 1:2, забив первыми в этой игре.

    А перед этим они уступили в трех встречах чемпионата Германии подряд, потерпев домашнее фиаско 2:3 от «Байера», а также в гостях от «Хольштайн» Киль 2:4 и от франкфуртского «Айнтрахта» 0:2.

    Не сыграют: Защитник Никлас Зюле пропустит игру из-за травмы.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: 4-матчевая серия поражений стоила Нури Шахину должности главного тренера команды, на смену которому «Боруссия» еще не нашла замену.

    Выиграть же «желто-черные» смогли только раз за свои предыдущие девять поединков с учетом всех турниров, добытая в завершающей игре 2024 года в гостях над «Вольфсбургом» 3:1 в Бундеслиге. Также за данный отрезок времени коллектив расписал три ничейных результата и потерпел пять фиаско.

    «Вердер»

    Турнирное положение: Коллектив из города Бремен с 26 очками идет на девятой строке, опережая на балл предстоящего противника.

    «Вердер» семь встреч выиграл, расписал пять мировых и проиграл шесть раз. Разница забитых и пропущенных составляет 31:34.

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    • Последние матчи: «Музыканты» в новом году провели три поединка в чемпионате и ни разу не смогли выиграть в них. Начали они с гостевого фиаско от «РБ Лейпциг» со счетом 2:4, а в последующих двух встречах на своем поле расписали ничью с «Хайденхайм» 3:3 и уступили «Аугсбургу» 0:2 в прошлом туре.

    отлично завершили 2024 год, выдав 5-матчевую серию без поражений во всех турнирах. Начали они с ничейного результата, а продолжили четырьмя выигрышами. В последней проведенной игре они разгромили дома берлинский «Унион» — 4:1.

    Не сыграют: Наби Кейта и Феликс Агу — травмированы.

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    Состояние команды: «Вердер» неудачно отыграл свои поединки в новом году, дважды проиграв и расписав одну мировую, но только в одной игре за это время «зелено-белые» не забили. До этого же команда выдала 5-матчевую серию без поражений во всех турнирах.

    Начала она данный отрезок с ничейного результата, а продолжили четырьмя выигрышами, но за это время были повержены команды из низов таблицы и коллектив из второй лиги в кубке страны.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» проиграла свои четыре предыдущих матча во всех турнирах

    • «Вердер» в 2025 году в Бундеслиге дважды проиграл и расписал одну мировую

    • В первом круге в Бремени эти клубы расписали мировую со счетом 0:0, а перед этим трижды кряду побеждали дортмундцы

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 1.67, победа «Вердера» — 4.85, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.56 соответственно.

    Прогноз: Дортмундцы после серии поражений должны собраться и на своем поле обыграть соперника, который также в последнее время результатами совсем не радует.

    Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» Д с форой (-1) за 2.04.

    Прогноз: И еще от данного противостояния ожидаем результативного исхода, так как обе команды забивают немало и надежностью в обороне не славятся.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.26.

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    «Боруссия» Д — «Вердер»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. «Боруссия» Д выиграет после отставки Шахина?
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