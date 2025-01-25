Дортмундская «Боруссия» дома примет бременский «Вердер» в 19-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча пройдет 25 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Команда из Дортмунда с 25 очками находится аж на десятой позиции в таблице и на семь баллов отстает от четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов.

«Боруссия» по семь раз в текущем чемпионате побеждала и уступала, а также четыре матча свела вничью, разница мячей составляет 32:31.

Последние матчи: В середине недели «шмели» проиграли в поединке Лиги чемпионов на выезде итальянской «Болонье» со счетом 1:2, забив первыми в этой игре.

А перед этим они уступили в трех встречах чемпионата Германии подряд, потерпев домашнее фиаско 2:3 от «Байера», а также в гостях от «Хольштайн» Киль 2:4 и от франкфуртского «Айнтрахта» 0:2.

Не сыграют: Защитник Никлас Зюле пропустит игру из-за травмы.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: 4-матчевая серия поражений стоила Нури Шахину должности главного тренера команды, на смену которому «Боруссия» еще не нашла замену.

Выиграть же «желто-черные» смогли только раз за свои предыдущие девять поединков с учетом всех турниров, добытая в завершающей игре 2024 года в гостях над «Вольфсбургом» 3:1 в Бундеслиге. Также за данный отрезок времени коллектив расписал три ничейных результата и потерпел пять фиаско.

«Вердер»

Турнирное положение: Коллектив из города Бремен с 26 очками идет на девятой строке, опережая на балл предстоящего противника.

«Вердер» семь встреч выиграл, расписал пять мировых и проиграл шесть раз. Разница забитых и пропущенных составляет 31:34.

Последние матчи: «Музыканты» в новом году провели три поединка в чемпионате и ни разу не смогли выиграть в них. Начали они с гостевого фиаско от «РБ Лейпциг» со счетом 2:4, а в последующих двух встречах на своем поле расписали ничью с «Хайденхайм» 3:3 и уступили «Аугсбургу» 0:2 в прошлом туре.

отлично завершили 2024 год, выдав 5-матчевую серию без поражений во всех турнирах. Начали они с ничейного результата, а продолжили четырьмя выигрышами. В последней проведенной игре они разгромили дома берлинский «Унион» — 4:1.

Не сыграют: Наби Кейта и Феликс Агу — травмированы.

Состояние команды: «Вердер» неудачно отыграл свои поединки в новом году, дважды проиграв и расписав одну мировую, но только в одной игре за это время «зелено-белые» не забили. До этого же команда выдала 5-матчевую серию без поражений во всех турнирах.

Начала она данный отрезок с ничейного результата, а продолжили четырьмя выигрышами, но за это время были повержены команды из низов таблицы и коллектив из второй лиги в кубке страны.

Статистика для ставок

«Боруссия» проиграла свои четыре предыдущих матча во всех турнирах

«Вердер» в 2025 году в Бундеслиге дважды проиграл и расписал одну мировую

В первом круге в Бремени эти клубы расписали мировую со счетом 0:0, а перед этим трижды кряду побеждали дортмундцы

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» Д — 1.67, победа «Вердера» — 4.85, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.56 соответственно.

Прогноз: Дортмундцы после серии поражений должны собраться и на своем поле обыграть соперника, который также в последнее время результатами совсем не радует.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» Д с форой (-1) за 2.04.

Прогноз: И еще от данного противостояния ожидаем результативного исхода, так как обе команды забивают немало и надежностью в обороне не славятся.

Ставка: ТБ 3,5 за 2.26.