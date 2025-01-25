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    «Бавария» будет разъярена после провала в ЛЧ

    «Фрайбург» — «Бавария». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Германии 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Бавария»
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    Джамал Мусиала
    25 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Бавария». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Января 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: сейчас «Фрайбург» идет на 8-м месте с 27 очками в таблице Бундеслиги.

    Последние матчи: в 18-м туре «Фрайбург» потерпел разгромное поражение от «Штутгарта» со счетом 0:4. Уже к перерыву швабы вели с разницей в три мяча.

    Фрайбург — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Даже перерыв не помог команде Шустера придти в себя и хоть немного огрызнуться, всего два удара за 45 минут это очень мало. «Штутгарт» же в конце забил и 4-й гол.

    Ранее было разгромное поражение от «Айнтрахта» (1:4) и победа над «Хольштайном» (3:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Вагнер (п), Кирех (п), Гюльде (з), под вопросом выход Атуболу (в) и Гинтера (з).

    Состояние команды: видно, что «Фрайбург» очень неудачно вышел после зимней паузы.

    Победа над «Хольштайном» была добыта после изрядной доли везения, а поражения в двух последних матчах закономерны и без шансов.

    Возможно, сказывается малый опыт Юлиана Шустера во главе клуба такого уровня и ошибка в подготовке. Первый круг можно сказать он прошел еще на «багаже» прежнего наставника Кристиана Штрайха, а сейчас приходится выстраивать все самому.

    «Бавария»

    Турнирное положение: сейчас «Бавария» с отрывом лидирует в таблице Бундеслиги с 45 очками.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Последние матчи: мюнхенцы неожиданно потерпели разгромное поражение от «Фейенорда» в Лиге чемпионов со счетом 0:3. Уже к перерыву соперник вел с разницей в два мяча.

    После перерыва «Бавария» безраздельно владела инициативой на поле, но забить хотя бы один мяч так и не смогла, осложнив себе шансы на прямой выход в плей-офф.

    До этого была победа в чемпионате над «Вольфсбургом» (3:2) и разгром «Хоффенхайма» (5:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Лаймер (з), травмированы — Ито (з), Пальинья (п), Боэ (з).

    Состояние команды: после зимней паузы «Бавария» отлично вошла в сезон, у Венсана Компани почти нет травмированных, а прежние лидеры Горецка и Зане набрали отличную форму.

    Конкуренция за место в составе обостряется и тем удивительнее стала неудача в матче против «Фейенорда», но это пойдет на пользу «Баварии» и она станет только злее.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Бавария» дома победила со счетом 2:0

    • В прошлом сезоне «Фрайбург» дома сыграл вничью (2:2), но на выезде уступил (0:3)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись гостевыми успехами (2:1 и 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Фрайбурга» дают 9,20, а на «Баварию» — 1,34, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,77, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,22.

    Прогноз: после разгромного поражения «Бавария» будет как никогда зла и постарается отыграться на слабом сейчас «Фрайбурге». Он обычно очень силен на своем поле, но тут все не в его пользу.

    «Баварии» нельзя играть спустя рукава, ей на пятки наступает «Байер», который находится в отличной форме. С первых минут мюнхенцы должны включить максимальные обороты и добиться уверенной победы.

    Основная ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 за 1,90.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: победа «Баварии» в первом тайме с форой — 1 за 2,65.

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    «Фрайбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. «Бавария» будет разъярена после провала в ЛЧ
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