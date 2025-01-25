25 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Бавария». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: сейчас «Фрайбург» идет на 8-м месте с 27 очками в таблице Бундеслиги.

Последние матчи: в 18-м туре «Фрайбург» потерпел разгромное поражение от «Штутгарта» со счетом 0:4. Уже к перерыву швабы вели с разницей в три мяча.

Даже перерыв не помог команде Шустера придти в себя и хоть немного огрызнуться, всего два удара за 45 минут это очень мало. «Штутгарт» же в конце забил и 4-й гол.

Ранее было разгромное поражение от «Айнтрахта» (1:4) и победа над «Хольштайном» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Вагнер (п), Кирех (п), Гюльде (з), под вопросом выход Атуболу (в) и Гинтера (з).

Состояние команды: видно, что «Фрайбург» очень неудачно вышел после зимней паузы.

Победа над «Хольштайном» была добыта после изрядной доли везения, а поражения в двух последних матчах закономерны и без шансов.

Возможно, сказывается малый опыт Юлиана Шустера во главе клуба такого уровня и ошибка в подготовке. Первый круг можно сказать он прошел еще на «багаже» прежнего наставника Кристиана Штрайха, а сейчас приходится выстраивать все самому.

«Бавария»

Турнирное положение: сейчас «Бавария» с отрывом лидирует в таблице Бундеслиги с 45 очками.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Последние матчи: мюнхенцы неожиданно потерпели разгромное поражение от «Фейенорда» в Лиге чемпионов со счетом 0:3. Уже к перерыву соперник вел с разницей в два мяча.

После перерыва «Бавария» безраздельно владела инициативой на поле, но забить хотя бы один мяч так и не смогла, осложнив себе шансы на прямой выход в плей-офф.

До этого была победа в чемпионате над «Вольфсбургом» (3:2) и разгром «Хоффенхайма» (5:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Лаймер (з), травмированы — Ито (з), Пальинья (п), Боэ (з).

Состояние команды: после зимней паузы «Бавария» отлично вошла в сезон, у Венсана Компани почти нет травмированных, а прежние лидеры Горецка и Зане набрали отличную форму.

Конкуренция за место в составе обостряется и тем удивительнее стала неудача в матче против «Фейенорда», но это пойдет на пользу «Баварии» и она станет только злее.

Статистика для ставок

В первом круге «Бавария» дома победила со счетом 2:0

В прошлом сезоне «Фрайбург» дома сыграл вничью (2:2), но на выезде уступил (0:3)

В позапрошлом сезоне соперники обменялись гостевыми успехами (2:1 и 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фрайбурга» дают 9,20, а на «Баварию» — 1,34, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,77, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,22.

Прогноз: после разгромного поражения «Бавария» будет как никогда зла и постарается отыграться на слабом сейчас «Фрайбурге». Он обычно очень силен на своем поле, но тут все не в его пользу.

«Баварии» нельзя играть спустя рукава, ей на пятки наступает «Байер», который находится в отличной форме. С первых минут мюнхенцы должны включить максимальные обороты и добиться уверенной победы.

Основная ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 за 1,90.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа «Баварии» в первом тайме с форой — 1 за 2,65.