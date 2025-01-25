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    «Аталанта» прервет серию без побед в чемпионате Италии?

    «Комо» — «Аталанта». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 25 января 2025 года

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    «Аталанта»
    В субботу, 25 января, в рамках 22-го тура итальянской Серии А «Комо» на своем поле примет «Аталанту» из Бергамо. Начало встречи — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Января 2025 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 17:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Комо»

    Турнирное положение: Ломбардийцы с 22 набранными пунктами находятся на 13 строке в таблице, опережая всего на три очка зону вылета.

    «Комо» выиграл только пять игр из 21 проведенной, семь встреч свел миром и девять раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 26:34.

    Комо — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Сине-белые» в своем последнем проведенном поединке чемпионата страны на своем поле разгромили «Удинезе» со счетом 4:1. В двух же предыдущих игровых днях они расписали ничью 1:1 в Риме с «Лацио» и в домашней игре проиграли «Милану» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Эдоардо Голданига дисквалифицирован, Серхи Роберто и Деле Алли — травмированы.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Комо» весьма неплохо провел свои восемь предыдущих игр в рамках чемпионата Италии. За этот период команда проиграла только два матча, уступив «Интеру» и «Милану». В других же шести поединках коллектив расписал три результативных мировых исхода и добился трех домашних викторий, две из которых были сухими. А в десяти своих прежних встречах «Комо» в восьми случаях без гола с поля не уходил.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Команда из города Бергамо с 43 очками разместилась на третей позиции в турнирной таблице, уступая семь баллов лидеру первенства.

    «Аталанта» выиграла 13 встреч из 21 проведенной, а также по четыре раза уступала и играла вничью, разница мячей составляет 46:24.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «сине-черные» в родных стенах разгромили австрийский «Штурм» со счетом 5:0 в Лиге чемпионов. В предыдущей же игре чемпионата Италии они на своем поле уступили «Наполи» со счетом 2:3, а еще ранее поделили очки с «Ювентусом», сыграв 1:1 также дома.

    Не сыграют: Исак Хин будет отбывать дисквалификацию, а Одион Коссуну, Джанлука Скамакка и Николо Дзаньоло пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: «Аталанта» выиграла своей последний проведенный поединок, который пришелся на матч Лиги чемпионов. А вот на внутренней арене «богини» не могут победить вот уже на протяжении пяти встреч кряду. За это время они дважды уходили с поля поверженными, уступив своим конкурентам за золото — «Интеру» и «Наполи». И еще в трех случаях коллектив сыграл вничью, поделив очки с «Юве» и «Лацио» по 1:1, а также с «Удинезе» 0:0. Отметим, что до этого периода команда имела 11-матчевую победную серию в рамках чемпионата Италии.

    Статистика для ставок

    • Сейчас у «Аталанты» 5-матчевая серия без побед в чемпионате Италии, в которой было три ничьи и два фиаско

    • «Комо» дома выиграл три матча из четырех предыдущих при одном проигрыше

    • В первом круге «Комо» сенсационно обыграл «Аталанту» в Бергамо со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Аталанту» букмекеры дают коэффициент 1.90. Ничья оценена в 3.65, а победа «Комо» оценена в 4.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Аталанта» сможет прервать свою серию без побед в чемпионате страны и сможет обыграть дебютанта лиги, взяв при этом у него реванш за поражение в первом круге.

    Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.90.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой тотал и обмен забитыми мячами, ведь эти команды демонстрируют в текущем сезоне редко когда уходят с поля без результативных действий.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.12.

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    «Комо» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. «Аталанта» прервет серию без побед в чемпионате Италии?
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