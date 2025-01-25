В субботу, 25 января, в рамках 22-го тура итальянской Серии А «Комо» на своем поле примет «Аталанту» из Бергамо. Начало встречи — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: Ломбардийцы с 22 набранными пунктами находятся на 13 строке в таблице, опережая всего на три очка зону вылета.

«Комо» выиграл только пять игр из 21 проведенной, семь встреч свел миром и девять раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 26:34.

Последние матчи: «Сине-белые» в своем последнем проведенном поединке чемпионата страны на своем поле разгромили «Удинезе» со счетом 4:1. В двух же предыдущих игровых днях они расписали ничью 1:1 в Риме с «Лацио» и в домашней игре проиграли «Милану» со счетом 1:2.

Не сыграют: Эдоардо Голданига дисквалифицирован, Серхи Роберто и Деле Алли — травмированы.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Комо» весьма неплохо провел свои восемь предыдущих игр в рамках чемпионата Италии. За этот период команда проиграла только два матча, уступив «Интеру» и «Милану». В других же шести поединках коллектив расписал три результативных мировых исхода и добился трех домашних викторий, две из которых были сухими. А в десяти своих прежних встречах «Комо» в восьми случаях без гола с поля не уходил.

«Аталанта»

Турнирное положение: Команда из города Бергамо с 43 очками разместилась на третей позиции в турнирной таблице, уступая семь баллов лидеру первенства.

«Аталанта» выиграла 13 встреч из 21 проведенной, а также по четыре раза уступала и играла вничью, разница мячей составляет 46:24.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «сине-черные» в родных стенах разгромили австрийский «Штурм» со счетом 5:0 в Лиге чемпионов. В предыдущей же игре чемпионата Италии они на своем поле уступили «Наполи» со счетом 2:3, а еще ранее поделили очки с «Ювентусом», сыграв 1:1 также дома.

Не сыграют: Исак Хин будет отбывать дисквалификацию, а Одион Коссуну, Джанлука Скамакка и Николо Дзаньоло пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: «Аталанта» выиграла своей последний проведенный поединок, который пришелся на матч Лиги чемпионов. А вот на внутренней арене «богини» не могут победить вот уже на протяжении пяти встреч кряду. За это время они дважды уходили с поля поверженными, уступив своим конкурентам за золото — «Интеру» и «Наполи». И еще в трех случаях коллектив сыграл вничью, поделив очки с «Юве» и «Лацио» по 1:1, а также с «Удинезе» 0:0. Отметим, что до этого периода команда имела 11-матчевую победную серию в рамках чемпионата Италии.

Статистика для ставок

Сейчас у «Аталанты» 5-матчевая серия без побед в чемпионате Италии, в которой было три ничьи и два фиаско

«Комо» дома выиграл три матча из четырех предыдущих при одном проигрыше

В первом круге «Комо» сенсационно обыграл «Аталанту» в Бергамо со счетом 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Аталанту» букмекеры дают коэффициент 1.90. Ничья оценена в 3.65, а победа «Комо» оценена в 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.07 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Аталанта» сможет прервать свою серию без побед в чемпионате страны и сможет обыграть дебютанта лиги, взяв при этом у него реванш за поражение в первом круге.

Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.90.

Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой тотал и обмен забитыми мячами, ведь эти команды демонстрируют в текущем сезоне редко когда уходят с поля без результативных действий.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.12.