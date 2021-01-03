Зидан: «Реал» контролировал ход матча с «Сельтой» от начала и до конца

Главный тренерподвел итоги матча с(2:0) в 17-м туре Примеры.

«Мы контролировали ход матча от начала и до самого конца. Это три очень важных очка. Прессинг на чужой половине поля и стремление выиграть матч — это наша особенность.

Я рад за Асенсио. У него была серьезная травма, а сейчас Марко играет все лучше. Азар? Будем двигаться постепенно. Не нужно ничего форсировать.

Что касается Васкес а, то он делает правильные вещи. Это очень надежный футболист, сильно вовлеченный в процесс, очень мадридский игрок. Его игра не удивляет меня и его партнеров по команде. Карвахаль ощутил дискомфорт, но я думаю, что там ничего серьезного», — приводит слова Зидана El Chiringuito TV.

«Реал» вышел на первое место в таблице Примеры, команда Зинедина Зидана опережает «Атлетико» на одно очко. Однако у «матрасников» есть три игры в запасе. «Сельта» находится на восьмой строчке. 0