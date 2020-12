Хавбек «Баварии» признан лучшим спортсменом года в Канаде

Полузащитникпризнан лучшим спортсменом 2020 года в Канаде.

20-летний футболист во второй раз стал обладателем данной награды. Ранее Дейвиса признали лучшим канадским спортсменом в 2018 году.

Alphonso Davies wins the Lionel Conacher Award as the 2020 @CdnPressSports Male Athlete of the Year#TheBestInCanada 🍁🏆 #CANMNT https://t.co/YtziU6Gojw pic.twitter.com/FMpBEfD81q