В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Скотиабанк-Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Без учета встречи с «Детройтом» в ночь на 28 декабря «Торонто» занимает 4-е место в таблице Восточной конференции с 44 очками после 35 матчей.

Последние матчи: Во второй половине месяца «Лифс» выдали серию результативных побед: дважды канадцы разобрались с «Баффало» — 5:3; 6:3 и взяли верх над «Далласом» — 5:3.

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Однако уйти на рождественский перерыв на позитивной ноте у команды Крейга Беруби не вышло: на домашней площадке «Торонто» потерпел крупные поражения от «Айлендерс» — 3:6 и «Виннипега» — 2:5.

Не сыграют: Калле Ярнкрок, Джон Клингберг, Остон Мэттьюс, Энтони Столарс, Кристофер Танев.

Состояние команды: «Торонто» продолжает демонстрировать неплохую последовательность с точки зрения результатов, укрепляя позиции в верхней части таблицы Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Канадцам из Онтарио присущи упорство и стремление решать задачи максимального значения. Тем не менее на фоне весьма неплохой атаки оборонительная линия «Торонто» часто допускает безобразные ошибки.

Для дальнейшего прогресса команде Крейга Беруби важно улучшить баланс в игре. Если «Лифс» смогут стабилизировать защиту и реализовывать моменты с большей эффективностью, их шансы на продвижение начнут неуклонно расти.

«Вашингтон»

Турнирное положение: По итогам 34 матчей «Кэпиталз» занимают 2-е место в таблице Восточной конференции. С 48 очками на счету, столичный коллектив отстает от «Нью-Джерси» на 1 балл.

Последние матчи: Неделями ранее — в первой половине месяца — «Вашингтон» выдал серию из 4-х побед, которая была прервана в гостевых матчах с «Далласом» — 1:3 и «Чикаго» — 2:3.

За довольно неожиданной потерей очков в Иллинойсе команда Спенсера Карбери добилась побед над «Каролиной» — 3:1 и «Лос-Анджелесом» — 3:1. В последней встрече «Кэпс» были разгромлены «Бостоном» — 1:4.

Не сыграют: Ник Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

Состояние команды: «Вашингтон» продолжает демонстрировать стабильные результаты на дистанции, хотя в нескольких отельных матчах к «Кэпс» могли возникнуть вопросы.

В настоящее время команда Спенсера Карбери работает над системным балансом, а с точки зрения турнирных задач ведет борьбу с «Нью-Джерси» и «Флоридой» за лидерство в конференции.

Даже с некоторыми проблемами с составом «Вашингтон» сохраняет высокую организованность и результативность. «Кэпиталз» успешно используют большинство и надежно играют в меньшинстве, чего нельзя сказать о многих конкурентах с Востока.

Статистика для ставок

«Торонто» потерпел 3 поражения в 5 последних домашних матчах

«Вашингтон» потерпел 3 подряд поражения в гостях, ни разу не забив больше 2 голов

В 3-х личных встречах из 5 последних Торонто «Лифс» забивали не менее 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.13, ничья — в 4.56, а победа «Вашингтона» — в 2.92.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Ввиду неудачно складывающейся гостевой серии «Кэпиталз» едут в Торонто с высокой мотивационной составляющей, а командная форма «Вашингтона» сформирует прочные условия для победы на чужой площадке.

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.18.

Прогноз: В настоящее время игра «Торонто» в обороне вызывает вопросы. То же самое можно сказать и о «Вашингтоне». Уязвимые зоны в защите обеих команд соперники используют должным образом и обеспечат высокую результативность.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.96.