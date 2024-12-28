ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс Холлоуэй7 самых ярких нокаутов в UFC за минувшие 12 месяцев Микель АртетаАртета должен признать очевидное: «Арсенал» не станет чемпионом, если не купит забивного нападающего Арне Слот «Ливерпулю» на заметку. 10 самых страшных провалов в титульной гонке после Рождества
  • 20:39
    • Винисиус — лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Ямаль — лучший молодой игрок
  • 20:29
    • Винисиус — лучший нападающий года по версии Globe Soccer Awards, Беллингем — лучший полузащитник
    Все новости спорта

    «Монца» даст бой «Парме», «Интер» уничтожит «Кальяри», а «Порту» снова победит

    Экспресс дня 28 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 декабря
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Генрих Мхитарян — полузащитник «Интера»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие игры в чемпионатах Италии и Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Парма» — «Монца»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Хозяева ведут борьбу за выживание в Серии А. После 17-и туров «Парма» занимает 15-е место в таблице с 15-ю очками в активе, опережая зону вылета лишь на 1 балл.

    У команды продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Парма» проиграла «Интеру» (1:3), «Вероне» (2:3) и «Роме» (0:5).

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Монца» и вовсе располагается на последней 20-й позиции в Серии А, набрав только 10 очков за 17 туров. Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 5 пунктов.

    «Монца» не может победить на протяжении 10-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда трижды сыграла вничью и 7 раз проиграла. В последнем туре «Монца» уступила «Ювентусу» со счетом 1:2.

    Ставка: Обе забьют — за 1.60.

    «Кальяри» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Хозяева занимают лишь 18-е место в таблице Серии А, набрав 14 очков за 17 туров. «Кальяри» отставет от спасительной 17-й позиции лишь на 1 балл. К тому же, у команды продолжается провальный отрезок.

    «Кальяри» проиграл 4 последних матча во всех турнирах. Команда уступила «Фиорентине» (0:1), «Аталанте» (0:1), «Ювентусу» (0:4) и «Венеции» (1:2). Стоит отметить, что за этот период «Кальяри» забил только 1 гол.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Интер», напротив, входит в 3-ку лидеров Серии А, претендуя на лидерство. Команда набрала 37 очков за 16 матчей, отставая от 1-й строчки всего на 3 балла и имея одну игру в запасе.

    У «Интера» продолжается победная серия в чемпионате, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда обыграла «Комо» (2:0), «Лацио» (6:0), «Парму» (3:1) и «Верону» (5:0).

    Ставка: Индивидуальный тотал «Интера» 1.5 больше за 1.50.

    «Порту» — «Боавишта»

    Футбол. Чемпионат Португалии

    «Сине-белые» располагаются на 3-й позиции в своем чемпионате. За 15 туров «Порту» набрал 37 очков, отставая от лидерства лишь на 1 балл — вся борьба за чемпионство еще впереди.

    К тому же, у команды продолжается беспроигрышная серия из 6-и матчей подряд. За этот период «Порту» 4 раза победил и дважды сыграл вничью. Команда смогла одолеть «Каса Пиа» (2:0), а также «Морейренси» (3:0) с «Эштрелой» (2:0).

  • Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой?
  • Все, что нужно знать о надеждах ведущих команд Европы во время зимнего трансферного окна
  • 20/12/2024

    • «Боавишта» ведет борьбу за выживание в чемпионате Португалии. Команда занимает предпоследнее 17-е место, отставая от 15-й позиции лишь на 1 балл. Стоит отметить, что «Боавишта» — одна из худших в лиге по результативности (10 голов).

    Команда не может победить на протяжении 5-и последних матчей (2 поражения и 3 ничью). «Боавишта» проиграла «Спортингу» (2:3) и «Риу Аве» (0:2), а также поделился очки с АВС (0:0), «Фаренсе» (1:1) и «Насьонал» (0:0).

    Ставка: Только «Порту» забьет за 1.60.

    Общий коэффициент — 3.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч АХ Лёвен — Беерсхот-Вильрейк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.76
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  4.30
  • Прогноз на матч Брайтон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Андерлехт — Дендер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сент-Трейден — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.25
  • Прогноз на матч Арока — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Казахстан
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Паке — Бенчич
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Орландо — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Баффало — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Коламбус — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Детройт — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 28 декабря: прогноз, ставка (3.84), статистика, коэффициенты матча 28.12.2024. Экспресс. «Монца» даст бой «Парме», «Интер» уничтожит «Кальяри», а «Порту» снова победит
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры