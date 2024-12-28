В новом экспрессе рассмотрим предстоящие игры в чемпионатах Италии и Португалии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Парма» — «Монца»

Футбол. Чемпионат Италии

Хозяева ведут борьбу за выживание в Серии А. После 17-и туров «Парма» занимает 15-е место в таблице с 15-ю очками в активе, опережая зону вылета лишь на 1 балл.

У команды продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Парма» проиграла «Интеру» (1:3), «Вероне» (2:3) и «Роме» (0:5).

Прогнозы и ставки на футбол

«Монца» и вовсе располагается на последней 20-й позиции в Серии А, набрав только 10 очков за 17 туров. Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 5 пунктов.

«Монца» не может победить на протяжении 10-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда трижды сыграла вничью и 7 раз проиграла. В последнем туре «Монца» уступила «Ювентусу» со счетом 1:2.

Ставка: Обе забьют — за 1.60.

«Кальяри» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии

Хозяева занимают лишь 18-е место в таблице Серии А, набрав 14 очков за 17 туров. «Кальяри» отставет от спасительной 17-й позиции лишь на 1 балл. К тому же, у команды продолжается провальный отрезок.

«Кальяри» проиграл 4 последних матча во всех турнирах. Команда уступила «Фиорентине» (0:1), «Аталанте» (0:1), «Ювентусу» (0:4) и «Венеции» (1:2). Стоит отметить, что за этот период «Кальяри» забил только 1 гол.

«Интер», напротив, входит в 3-ку лидеров Серии А, претендуя на лидерство. Команда набрала 37 очков за 16 матчей, отставая от 1-й строчки всего на 3 балла и имея одну игру в запасе.

У «Интера» продолжается победная серия в чемпионате, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда обыграла «Комо» (2:0), «Лацио» (6:0), «Парму» (3:1) и «Верону» (5:0).

Ставка: Индивидуальный тотал «Интера» 1.5 больше за 1.50.

«Порту» — «Боавишта»

Футбол. Чемпионат Португалии

«Сине-белые» располагаются на 3-й позиции в своем чемпионате. За 15 туров «Порту» набрал 37 очков, отставая от лидерства лишь на 1 балл — вся борьба за чемпионство еще впереди.

К тому же, у команды продолжается беспроигрышная серия из 6-и матчей подряд. За этот период «Порту» 4 раза победил и дважды сыграл вничью. Команда смогла одолеть «Каса Пиа» (2:0), а также «Морейренси» (3:0) с «Эштрелой» (2:0).

«Боавишта» ведет борьбу за выживание в чемпионате Португалии. Команда занимает предпоследнее 17-е место, отставая от 15-й позиции лишь на 1 балл. Стоит отметить, что «Боавишта» — одна из худших в лиге по результативности (10 голов).

Команда не может победить на протяжении 5-и последних матчей (2 поражения и 3 ничью). «Боавишта» проиграла «Спортингу» (2:3) и «Риу Аве» (0:2), а также поделился очки с АВС (0:0), «Фаренсе» (1:1) и «Насьонал» (0:0).

Ставка: Только «Порту» забьет за 1.60.

Общий коэффициент — 3.84.