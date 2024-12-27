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    «Арсенал» — «Ипсвич». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ипсвич»

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    «Арсенал» на своем поле сыграет с «Ипсвичем» в заключительном матче 18-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка в 17-ти матчах. На счету «канониров» 9 побед, 6 ничьих и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 34:16.

    В крайнем туре АПЛ «Арсенал» разгромил в лондонском дерби «Кристал Пэлас»- 5:1. Это уже вторая победа «канониров» над «орлами» за три дня. Ранее подопечные Микеля Артеты выбили «Кристал Пэлас» из Кубка английской лиги, обыграв тех со счетом 3:2.

    Беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ на данный момент составляет семь матчей. Последний раз «канониры» уступали в начале ноября — 1:2 «Ньюкаслу».

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    «Ипсвич»

    «Ипсвич» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. Новичок АПЛ одержал две победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, набрав 12 очков. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 16:32.

    Команда Кирана Маккенны проиграла 4 из 5-ти последних матчей в чемпионате. При этом в крайнем туре «синие» потерпели крупнейшее поражение в сезоне, уступив дома «Ньюкаслу» — 0:4. Ранее «Ипсвич» вырвал победу в гостях у «Вулверхэмптона», забив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время — 2:1.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в полуфинале Кубка английской лиги в 2011 году. «Арсенал» вышел в финал, обыграв соперника по сумме двух матчей — 0:1 в гостях и 3:0 дома.

    Всего в 13-ти очных встречах на счету «канониров» 9 побед, «Ипсвич» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Ипсвич» с коэффициентом 1.75.

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