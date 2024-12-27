«Ливерпуль» — «Лестер»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 18-го тура лидер АПЛодержал уверенную победу надсо счетом 3:1.

На шестой минуте счет открыл нападающий гостей Джордан Айю.

На исходе первого тайма ответный мяч забил Коди Гакпо.

«Ливерпуль» вывел вперед на 49-й минуте Кертис Джонс, а точку в матче поставил на 82-й минуте Мохамед Салах.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Лестер 3:1 Голы: 0:1 Джордан Айю (6'), 1:1 Коди Матес Гакпо (45 + 1'), 2:1 Кёртис Джонс (49'), 3:1 Мохамед Салах (82') Ливерпуль: Алисон, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 86'), Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх (Ватару Эндо, 87'), Алексис Мак Аллистер, Кёртис Джонс (Доминик Собослаи, 78'), Мохамед Салах, Дарвин Нуньес (Диогу Жота, 78'), Коди Матес Гакпо Лестер: Якуб Столарчик, Виктор Кристансен, Янник Вестергор, Конор Коди, Джеймс Джастин, Билаль эль-Ханнус (Факундо Буонанотте, 64'), Гарри Уинкс (Оливер Скипп, 65'), Бубакари Сумаре, Патсон Дака, Стефи Мавидиди (Бобби Декордова-Рид, 87'), Джордан Айю Предупреждения: Джо Гомес (37'), Джордан Айю (43'), Эндрю Робертсон (58'), Янник Вестергор (58'), Доминик Собослаи (80')

После этой победы команда Арне Слота упрочила лидерство в АПЛ. Теперь у нее 42 очка, а у второго места «Челси» теперь на семь меньше.