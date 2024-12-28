В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: В 40 матчах регулярки дальневосточники заработали 42 очка, с которыми прописались на 6-й строчке в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Относительно недавно «Адмирал» выдал весьма неплохую серию побед, в рамках которой разгромил «Динамо» Минск — 4:0 и дважды одержал верх над «Амуром» — 6:4; 4:1.

За чередой качественных выступлений последовал новый отрицательный отрезок на гостевой площадке. Так, в рамках выездной серии команда Леонида Тамбиева потерпела поражения от «Динамо» Москва — 2:4, СКА — 2:3 ОТ и «Сибири» — 2:4.

Не сыграют: Марио Грман.

Состояние команды: Накануне «Адмирал» провалил очередную выездную серию, хотя далеко не в каждом матче выглядел отчаянно даже на фоне топ-соперников.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на неплохие результаты в целом на текущем этапе, «Адмирал» продолжает сталкиваться с проблемами разного содержания. Так, уязвимости обороны и слабая реализация нередко препятствуют более активному набору очков.

На текущий момент команда Леонида Тамбиева нацелена на дальнейший турнирный прогресс. Но для достижения поставленных задач «Адмиралу» важно поработать над собственным системным подходом.

«Сибирь»

Турнирное положение: Новосибирская команда находится на 9-м месте в таблице Восточной конференции. С 33 очками на счету, она отстает на 3 балла от кубковой зоны.

Последние матчи: В последнем матче перед перерывом в чемпионате «Сибирь» добилась эффектной победы над «Куньлунем» в Мытищах — 7:5 и прервала таким образом очередную серию неудач.

Тем не менее после возвращения на лед команда Вадима Епанчинцева провалила еще две встречи: поочередно «Сибирь» уступила «Авангарду» — 3:5 и «Амуру» — 1:5. В последних матчах новосибирцы взяли верх над «Адмиралом» — 4:2 и «Барысом» — 2:0.

Не сыграют: Федор Гордеев.

Состояние команды: На фоне затяжной отрицательной серии «Сибирь» рухнула в нижнюю часть таблицы Восточной конференции, демонстрируя весьма посредственные результаты.

Игра «Сибири» остается нестабильной даже на домашней площадке, где на старте сезона у нее получалось многое. Отсутствие нормальной реализации и слабая защита усугубляют текущее положение сибиряков.

Наставник «Сибири» Вадим Епанчинцев неоднократно указывал на важность повышения эффективности атакующих действий и сокращение ошибок у своих ворот, но за счет чего команда этого добьется — пока неясно.

Статистика для ставок

Только в 1 матче из 11 последних во Владивостоке «Адмирал» остался без набранных очков

В 4-х домашних матчах из 5 последних «Адмирал» победил

В 3-х последних очных встречах во Владивостоке был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 3.90, а победа «Сибири» — в 2.79.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: В нынешнем сезоне «Адмирал» демонстрирует отличные результаты на домашней площадке, куда на предстоящую игру приедет один из слабейших в настоящий момент соперников Восточной конференции.

Ставка: «Адмирал» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.90.

Прогноз: На своей территории команда Леонида Тамбиева не только выигрывает подавляющее большинство матчей, но и показывает хороший уровень реализации,

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2.5 за 1.98.