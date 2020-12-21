Влашич признан лучшим футболистом России в 2020 году

Полузащитник ЦСКАстал победителем в голосовании за звание лучшего игрока России 2020 года.

Игрок армейцев набрал 251 балл. Второе место в опросе занял полузащитник Алексей Миранчук, перешедший из «Локомотива» в «Аталанту» — 113 баллов. Замкнул первую тройку игрок «Спартака» Роман Зобнин (106).

Премия «Лучший футболист года в России» организована изданием «Спорт-Экспресс» и вручается уже пятый год.

В определении лучшего игрока России в календарном году принимают участие тренеры клубов РПЛ, топ-менеджеры РФС, руководители российских клубов, а также болельщики путем опроса на сайте издания.

На премию могут претендовать все игроки независимо от гражданства, которые в 2020-м выступали в РПЛ, а также футболисты национальной команды России из зарубежных чемпионатов.

В предыдущем году обладателем награды стал Артем Дзюба («Зенит»), который в этот раз стал лишь пятым. 0