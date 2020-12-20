Бешикташ — Эрзурумспор — смотреть онлайн прямую трансляцию 20.12.2020

В 19:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Эрзурумспор» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бешикташ»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» — «Эрзурумспор».

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