ФИФА высказалась о решении CAS по России

Международная федерация футбола (ФИФА) оценит последствия решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении России от соревнований на два года, сообщили в организации.

«ФИФА приняла к сведению решение CAS и теперь оценит его последствия», — цитирует заявление организации «Р-Спорт».

Напомним, что накануне стало известно, что российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции затронут чемпионаты мира, а также летнюю Олимпиаду в Токио и зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Ранее отмечалось, что из-за отстранения сборная России не сможет выступать с флагом и гимном на чемпионате мира 2022 года в Катаре. 0