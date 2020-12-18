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    • ФИФА высказалась о решении CAS по России
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    ФИФА высказалась о решении CAS по России

    Футбол Сборная России Футбол России ФИФА Между тем Скандалы
    Международная федерация футбола (ФИФА) оценит последствия решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении России от соревнований на два года, сообщили в организации.

    ФИФА высказалась о решении CAS по России
    ФИФА высказалась о решении CAS по России

    «ФИФА приняла к сведению решение CAS и теперь оценит его последствия», — цитирует заявление организации «Р-Спорт».

    Напомним, что накануне стало известно, что российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции затронут чемпионаты мира, а также летнюю Олимпиаду в Токио и зимнюю Олимпиаду в Пекине.

    Ранее отмечалось, что из-за отстранения сборная России не сможет выступать с флагом и гимном на чемпионате мира 2022 года в Катаре. 0

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