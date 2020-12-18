ФИФА высказалась о решении CAS по России
globallookpress.com
«ФИФА приняла к сведению решение CAS и теперь оценит его последствия», — цитирует заявление организации «Р-Спорт».
Напомним, что накануне стало известно, что российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции затронут чемпионаты мира, а также летнюю Олимпиаду в Токио и зимнюю Олимпиаду в Пекине.
Ранее отмечалось, что из-за отстранения сборная России не сможет выступать с флагом и гимном на чемпионате мира 2022 года в Катаре. 0