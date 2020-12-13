Тамбов — Рубин (13.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Рубин» — «Тамбов» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:7.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тамбов» — «Рубин». Коэффициент ставки — 1.84.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:7 (победит «Рубин»).
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