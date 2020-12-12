Блэкберн Роверс — Норвич Сити прямая трансляция 12.12.2020, смотреть онлайн

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Блэкберн Роверс» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Норвич Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Блэкберн Роверс»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Блэкберн Роверс» — «Норвич Сити» онлайн.

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