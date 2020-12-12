ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть? Фрагмент матчаБесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
  • 18:03
    • Дале выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене
  • 19:38
    • ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока мира
  • 17:07
    • Стал известен состав сборной России на женскую эстафету в Хохфильцене
  • 16:54
    • РФС пожизненно отстранил арбитра за организацию договорного матча
  • 14:47
    • Погба хочет вернуться в «Ювентус» — СМИ
  • 14:37
    • Агент Миранчука: Алексей на днях вернется в общую группу
    Все новости спорта

    Будет ли обмен голами на «Эвуд Парк»?

    «Блэкберн Роверс» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Чемпионшипа 12 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Блэкберн Прогнозы на Норвич
    Прогноз и ставки на «Блэкберн Роверс» — «Норвич Сити»
    «Блэкберн Роверс»
    В рамках 18-го тура розыгрыша первого английского дивизиона «Норвич Сити» сыграет на выезде с «Блэкберн Роверс». Встреча, которая пройдет 12 декабря на стадионе «Эвуд Парк», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Блэкберн Роверс» — «Норвич Сити».
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Декабря 2020 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 18:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн Роверс» с 25 очками идет на десятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф (шестая строка) на пять пунктов.

    «Бродяги» за последние две игры набрали всего лишь один балл. Этот пункт они заработали в выездной игре с «Брендфордом» (2:2), а также проиграли в гостях «Бристолю» со счетом 0:1.

    Перед этим они вышли победителями из трех встреч подряд. На своей территории они по 2:1 переиграли «Миллуол» и «Барнсли», еще была крупная выездная виктория над «Престоном» — 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Блэкберн» в этом первенстве четыре раза побеждал, дважды расписал мировые и два раза терпел фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 14:8.

    «Норвич Сити»

    «Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 17 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 34 балла, опережая второе место на три очка.

    «Канарейки» вышли победителями из последних своих двух поединков первенства, поочередно по 2:1 на своей территории одолев «Шеффилд Уэнсдей» и «Ноттингем Форест».

  • «Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть?
  • Среди кандидатов — не только Роберт Левандовски
  • Сегодня

    • Перед этой победной серией они в родных стенах поделили очки с «Ковентри» (1:1), а также уступили на выезде «Лутону» со счетом 1:3, что стало первым поражением за последние 13 игр.

    На выезде в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Норвич» пять раз уходил с поля в ранге победителя, один матч завершил мировым исходом и дважды потерпел фиаско, разница мячей — 12:9.

    В сезоне 2018/19 Чемпионшипа «Норвич» дважды взял верх над «Блэкберном» — 2:1 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Норвича» — 2.60, победа «Блэкберна» — 2.70, ничья — 3.64.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    В пяти из шести очных встреч забивали обе команды. Так что и от данной игры ждем обмена результативными ударами.

    Наш прогноз — обе забьют: да. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вальядолид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротор — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Блэкберн Роверс» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Чемпионшипа 12 декабря 2020 года. Прогноз на «Блэкберн Роверс» — «Норвич Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры