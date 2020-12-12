«Блэкберн Роверс» — «Норвич Сити». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Чемпионшипа 12 декабря 2020 года

В рамках 18-го тура розыгрыша первого английского дивизиона «Норвич Сити» сыграет на выезде с «Блэкберн Роверс». Встреча, которая пройдет 12 декабря на стадионе «Эвуд Парк», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Блэкберн Роверс» — «Норвич Сити».

«Блэкберн Роверс»

«Блэкберн Роверс» с 25 очками идет на десятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф (шестая строка) на пять пунктов.

«Бродяги» за последние две игры набрали всего лишь один балл. Этот пункт они заработали в выездной игре с «Брендфордом» (2:2), а также проиграли в гостях «Бристолю» со счетом 0:1.

Перед этим они вышли победителями из трех встреч подряд. На своей территории они по 2:1 переиграли «Миллуол» и «Барнсли», еще была крупная выездная виктория над «Престоном» — 3:0.

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В родных стенах «Блэкберн» в этом первенстве четыре раза побеждал, дважды расписал мировые и два раза терпел фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 14:8.

«Норвич Сити»

«Норвич Сити», покинувший по итогам прошлого сезона АПЛ, в этом розыгрыше Чемпионшипа после 17 туров лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 34 балла, опережая второе место на три очка.

«Канарейки» вышли победителями из последних своих двух поединков первенства, поочередно по 2:1 на своей территории одолев «Шеффилд Уэнсдей» и «Ноттингем Форест».

Перед этой победной серией они в родных стенах поделили очки с «Ковентри» (1:1), а также уступили на выезде «Лутону» со счетом 1:3, что стало первым поражением за последние 13 игр.

На выезде в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Норвич» пять раз уходил с поля в ранге победителя, один матч завершил мировым исходом и дважды потерпел фиаско, разница мячей — 12:9.

В сезоне 2018/19 Чемпионшипа «Норвич» дважды взял верх над «Блэкберном» — 2:1 и 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Норвича» — 2.60, победа «Блэкберна» — 2.70, ничья — 3.64.

В пяти из шести очных встреч забивали обе команды. Так что и от данной игры ждем обмена результативными ударами.

Наш прогноз — обе забьют: да. 0