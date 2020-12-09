Кабелла: «Краснодар» детально готовился к матчу с «Челси», и это принесло результат

Реми Кабелла
globallookpress.com
«К последнему туру мы уже квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но игра против "Челси" — матч топ-уровня.
Выйти без максимального настроя на поле было невозможно. Мы детально и скрупулезно изучали соперника, готовились к нему, и это принесло результат.
Очень рад, что забил в таком матче — особенно после того, как пропустил половину группового этапа.
Сейчас нам нужно сосредоточиться на российском чемпионате и закончить год на позитиве», — сказал Кабелла Sport24.
«Краснодар» занял 3-е место в группе Е Лиги чемпионов, обеспечив себе место в плей-офф Лиги Европы. 0