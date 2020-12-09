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    Кабелла: «Краснодар» детально готовился к матчу с «Челси», и это принесло результат

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    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился впечатлениями от матча с «Челси» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Реми Кабелла
    Реми Кабелла

    «К последнему туру мы уже квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но игра против "Челси" — матч топ-уровня.

    Выйти без максимального настроя на поле было невозможно. Мы детально и скрупулезно изучали соперника, готовились к нему, и это принесло результат.

    Очень рад, что забил в таком матче — особенно после того, как пропустил половину группового этапа.

    Сейчас нам нужно сосредоточиться на российском чемпионате и закончить год на позитиве», — сказал Кабелла Sport24.

    «Краснодар» занял 3-е место в группе Е Лиги чемпионов, обеспечив себе место в плей-офф Лиги Европы. 0

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