Кабелла: «Краснодар» детально готовился к матчу с «Челси», и это принесло результат

Полузащитник «Краснодара»поделился впечатлениями от матча с(1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«К последнему туру мы уже квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но игра против "Челси" — матч топ-уровня.

Выйти без максимального настроя на поле было невозможно. Мы детально и скрупулезно изучали соперника, готовились к нему, и это принесло результат.

Очень рад, что забил в таком матче — особенно после того, как пропустил половину группового этапа.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на российском чемпионате и закончить год на позитиве», — сказал Кабелла Sport24.

«Краснодар» занял 3-е место в группе Е Лиги чемпионов, обеспечив себе место в плей-офф Лиги Европы. 0