Нойер: В последних матчах в игре «Баварии» не хватало большого количества мелочей

Вратарь «Баварии»рассказал о готовности команды перед матчем с «Локомотивом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В последних матчах в нашей игре наблюдалась нехватка большого количества мелочей. Для стабильности обороны очень важно это исправить.

Кингсли Коман вновь обрел уверенность после травмы и стал еще опаснее для соперников. Он невероятно быстр и может бить с обеих ног, не говоря об ударах головой, что он доказал в финале с "Пари Сен-Жермен".

Талант [17-летнего полузащитника] Джамаля Мусиалы стал быстро очевиден. С момента возвращения футбола он тренировался с основной командой и был свидетелем всего, что случилось в Лиссабоне.

На тренировках все видели, на что он способен. Сейчас он совершил шаг вперед и без сомнений является частью нашего коллектива», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0