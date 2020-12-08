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    Нойер: В последних матчах в игре «Баварии» не хватало большого количества мелочей

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    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о готовности команды перед матчем с «Локомотивом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    «В последних матчах в нашей игре наблюдалась нехватка большого количества мелочей. Для стабильности обороны очень важно это исправить.

    Кингсли Коман вновь обрел уверенность после травмы и стал еще опаснее для соперников. Он невероятно быстр и может бить с обеих ног, не говоря об ударах головой, что он доказал в финале с "Пари Сен-Жермен".

    Талант [17-летнего полузащитника] Джамаля Мусиалы стал быстро очевиден. С момента возвращения футбола он тренировался с основной командой и был свидетелем всего, что случилось в Лиссабоне.

    На тренировках все видели, на что он способен. Сейчас он совершил шаг вперед и без сомнений является частью нашего коллектива», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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