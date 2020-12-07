Куман: Наша цель в каждом матче — хорошая игра и победа

Главный тренер «Барселоны»поделился ожиданиями от домашнего матча с «Ювентусом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Наша цель в каждом матче — хорошая игра и победа. Мы хотим выиграть группу и опережаем "Ювентус" на три очка.

На выезде мы победили 2:0, и у нас большие шансы занять первое место.

Педри играл во всех матчах, за исключением поединка против "Ференцвароша". И, учитывая, что ему всего 17 лет, это здорово. Он это заслужил.

Педри может играть на нескольких позициях. Это умный футболист», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в 12-м туре Примера «Барселона» на выезде уступила «Кадису» (1:2). 0