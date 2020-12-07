ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022 по футболуЖеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу. Онлайн
  • 16:50
    • «Баварию» и «Локомотив» рассудят швейцарцы
  • 16:20
    • В ФНЛ подтвердили отставку президента
  • 16:08
    • Холанн не сыграет с «Зенитом»
    Все новости спорта

    Куман: Наша цель в каждом матче — хорошая игра и победа

    Футбол Барселона Футбол Испании Ювентус Футбол Италии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от домашнего матча с «Ювентусом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Наша цель в каждом матче — хорошая игра и победа. Мы хотим выиграть группу и опережаем "Ювентус" на три очка.

    На выезде мы победили 2:0, и у нас большие шансы занять первое место.

    Педри играл во всех матчах, за исключением поединка против "Ференцвароша". И, учитывая, что ему всего 17 лет, это здорово. Он это заслужил.

    Педри может играть на нескольких позициях. Это умный футболист», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что в 12-м туре Примера «Барселона» на выезде уступила «Кадису» (1:2). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Ахмат» впервые обыграть «Сочи»?
  • «Сочи» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сможет ли «Саутгемптон» набрать очки на поле «Брайтона»?
  • «Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Выиграет ли «Хоффенхайм» у «Аугсбурга»?
  • «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эйбар — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сибирь — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.99
  • Суперэкспресс на 8-9 декабря
  • Послезавтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100
  • € бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры