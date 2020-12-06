Вильярреал — Эльче: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (06.12.2020)

В 20:30 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Эльче» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Эльче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Вильярреал»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Эльче».

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